عسكريون في النيجر يعلنون عزل الرئيس وإغلاق الحدود

أعلنت مجموعة من العسكريين بالنيجر في ساعة متأخرة الأربعاء عزل الرئيس محمد بازوم من السلطة.
وتلا أحدهم بياناً عبر التلفزيون الوطني في نيامي، باسم "المجلس الوطني لحماية الوطن"، تضمن إعلان إغلاق الحدود وفرض حظر تجوال في أنحاء البلاد، وفق فرانس برس.
عسكريون من #النيجر يظهرون عبر شاشة التليفزيون الرسمي معلنين إطاحة الرئيس #محمد_بازوم— العربية (@AlArabiya) July 26, 2023
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كما أضاف الكولونيل ميجور أمادو عبد الرحمن محوطاً بتسعة جنود آخرين يرتدون الزي الرسمي: "نحن، قوات الدفاع والأمن، المجتمعين في المجلس الوطني لحماية الوطن، قررنا وضع حد للنظام الذي تعرفونه".
يأتي ذلك بعدما احتجز عناصر من الحرس الرئاسي، بوقت سابق الأربعاء، الرئيس محمد بازوم بينما منحهم الجيش "مهلة" لإطلاق سراحه.
ولاحقاً، عمد عناصر الحرس الرئاسي إلى تفريق متظاهرين مؤيدين لبازوم حاولوا الاقتراب من المقر الرئاسي حيث يُحتجز في نيامي عبر إطلاق عيارات نارية تحذيرية.
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