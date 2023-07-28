أول تصريح لوزير الخارجية الصيني المعاد لمنصبه

أدلى المسؤول الصيني الكبير وانغ يي اليوم الجمعة، في أول تصريح علني منذ إعادة تعيينه وزيراً للخارجية، ووعد بتعزيز الشراكات وحماية سيادة بلاده، وذلك في بيان نُشر على موقع الوزارة الإلكتروني.

وتقرر تعيين الدبلوماسي المخضرم وزيراً للخارجية مجدداً يوم الثلاثاء الماضي، ليحل محل النجم الصاعد تشين قانغ بعد غيابه الغامض المستمر منذ شهر والذي أثار تساؤلات بشأن الشفافية بعد بقائه سبعة أشهر فقط في المنصب.

مادة اعلانية

وذكرت الوزارة فقط أن تشين توقف عن العمل لأسباب صحية لم تحددها.

وقال وانغ إن الوزارة ستعمل على تعزيز الشراكات مع الدول الأخرى وستشارك بفاعلية في إصلاح الحوكمة العالمية و"ستحمي بحزم السيادة والأمن والتنمية ومصالح" الصين.

وجرى تعيين تشين وزيراً للخارجية في ديسمبر، لكنه لم يظهر علناً منذ 25 يونيو عندما التقى بدبلوماسيين يزورون بكين.

أما وانغ فقد شغل المنصب من 2013 إلى 2022. وهو أيضاً مدير مكتب لجنة الشؤون الخارجية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني.