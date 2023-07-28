اتفاق على إنهاء الانقسام ..أبو مازن في القاهرة لحضور اجتماع الفصائل

يصل القاهرة، غدا السبت، الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن تلبية لدعوة رسمية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وحضور اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية والمقرر عقده صباح بعد غد الأحد.

وأعلن دياب اللوح سفير دولة فلسطين لدى مصر، أن أبو مازن سيعقد جلسة خاصة مع الرئيس السيسي لبحث آخر المستجدات على الساحة الفلسطينية، والجهود المبذولة لدفع عملية السلام، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، إضافة إلى الجهود الكبيرة التي تبذلها مصر لإنجاز المصالحة الوطنية.

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وتابع أن أبو مازن سيفتتح اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية، الأحد، لبحث التطورات الفلسطينية، وسبل استعادة الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام في ظل تصاعد العدوان الإسرائيلي في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة.

وكان اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات المصرية، قد التقى مساء السبت الماضي، وفدا من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين برئاسة جميل مزهر نائب الأمين العام، حيث تم استعراض متطلبات إنجاح اجتماع الأمناء العامين للفصائل، وأهمية إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.

ومن قبل، أكد خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة حماس، مشاركة الحركة في اجتماع القاهرة، مشددا على ضرورة الخروج بنتائج واضحة لمواجهة الممارسات الإسرائيلية، وتوحيد الصف الفلسطيني.

وكانت مصر قد وجهت دعوات للفصائل الفلسطينية لحضور اجتماع الأمناء العامين للفصائل في القاهرة نهاية الشهر الجاري لبحث الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة.