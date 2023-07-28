حرائق الغابات تتواصل وقتلى في عواصف رعدية عنيفة

في العالم بأسره، تشهد بقاع الأرض ارتفاعاً كبيراً في درجات الحرارة وصلت في بعض الدول إلى 49 درجة مئوية، ما أدى إلى نشوب حرائق في غابات بعض البلدان خلفت قتلى، مع توقعات أن تستمر موجة الحر طوال شهر أغسطس.

موجات حرارة متتالية

ففي اليونان وصلت حرائق الغابات إلى ضواحي العاصمة أثينا، أمس الخميس، حيث تسببت الرياح القوية باندلاع النيران في أنحاء متفرقة من اليونان، ما أدى إلى تعطل حركة المرور على الطرق السريعة وخدمات السكك الحديدية.

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واشتعلت الحرائق في أجزاء من البلاد خلال ثلاث موجات حرارة متتالية خلال الأسبوعين الماضيين، ما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص، من بينهم طيارا إطفاء وتمت عملية إجلاء ضخمة للسياح من جزيرة رودس.

وفي الجزائر ارتفع عدد ضحايا الحرائق التي ضربت مناطق متفرقة بالبلاد إلى أربعين قتيلا في حصيلة جديدة بعد تسجيل مصابين جدد، وكانت السلطات الجزائرية أعلنت نجاحها في إخماد حرائق الغابات التي أجبرت نحو 1500 شخص على إخلاء منازلهم.

حرائق تونس

وقبل ذلك، أجلت السلطات التونسية، الأسبوع الماضي عشرات السكان من منازلهم ببلدة ملولة بمدينة طبرقة الواقعة شمال البلاد، بعد اندلاع حرائق مفاجئة وانتشارها بشكل سريع في الغابات.

ووثقت مقاطع فيديو، الحرائق وهي تلتهم أشجارا عالية في الغابة وسحبا كثيفة من الدخان، كما أظهرت فرق الإطفاء وهي تسابق الزمن لإخماد النيران ومنع ووصولها إلى الأحياء السكنية المتخمة للغابة وخروجها إلى الطرقات الرئيسية، وذلك بدعم ومساندة من المواطنين.

الحر في إيطاليا

وفي إيطاليا أعلنت الحكومة الطوارئ فى 20 مدينة بالبلاد بعد وفاة 5 أشخاص بسبب الحرائق التي أشعلتها موجة الحر التي تعصف بها حسبما قالت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مدن إيطالية تعاني من ارتفاع كبير في درجات الحرارة تصل إلى 48 عاما، والتي أدت مع الرياح القوية، إلى اندلاع عدد من الحرائق خاصة في جزيرة صقلية، وأيضا أدت إلى انصهار الأسفلت في عدد من الشوارع في المدن الإيطالية، ولذلك فقد قامت الحكومة بإعلان حالة الطوارئ.

50 درجة مئوية

وتوقع خبراء أن تتجاوز درجات الحرارة 50 درجة مئوية في منطقة البحر الأبيض المتوسط في المستقبل القريب، لافتين إلى أنه من المحتمل حدوث هذه الارتفاعات بحلول عام 2100.

وتعتقد "World Weather Attribution" ، وهي شبكة من واضعي النماذج المناخية، أن احتمال حدوث الموجة الحارة يزيد بنحو 100 مرة بسبب غازات الاحتباس الحراري التي تتراكم في الغلاف الجوي.