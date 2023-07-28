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President of the Central African Republic Faustin-Archange Тouadera, left, and Russian President Vladimir Putin shake hands before an official ceremony to welcome the leaders of delegations to the Russia Africa Summit in St. Petersburg, Russia, Thursday, July 27, 2023. (Sergei Bobylev/TASS Host Photo Agency Pool Photo via AP)
بوتين يستقبل رئيس أفريقيا الوسطى خلال القمة الروسية الأفريقية
روسيا و بوتين

رئيس أفريقيا الوسطى: روسيا ساعدتنا على تجنب حرب أهلية

تدخل مقاتلون روس، كثير منهم من مجموعة فاغنر، لصالح الحكومة في 2018 لإخماد حرب أهلية كانت مندلعة منذ عام 2012

العربية.نت
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قال رئيس جمهورية أفريقيا الوسطى فوستان آركانج تواديرا اليوم الجمعة إن علاقات بلاده مع روسيا ساعدتها على إنقاذ ديمقراطيتها وتجنب حرب أهلية.

وتدخل مقاتلون روس، كثير منهم من مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة، لصالح الحكومة في 2018 لإخماد حرب أهلية كانت مندلعة منذ عام 2012.

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وقال السفير الروسي لدى جمهورية أفريقيا الوسطى في فبراير الماضي إن 1890 "مدرباً روسياً" موجودون هناك.

ووصلت فرقة من مجموعة فاغنر إلى جمهورية أفريقيا الوسطى هذا الشهر للمساعدة في تأمين استفتاء دستوري سيجرى في 30 يوليو الحالي.

شاحنة تابعة لفاغنر في إحدى قرى افريقيا الوسطى
شاحنة تابعة لفاغنر في إحدى قرى افريقيا الوسطى
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في سياق متصل، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن الوضع في العديد من المناطق الإفريقية لا يزال غير مستقر بسبب إرث الحقبة الاستعمارية ومبدأ "فرق تسد" الذي يتبعه الغرب، بحسب تعبيره.

وقال بوتين متحدثاً في الجلسة العامة للقمة الروسية الإفريقية، اليوم الجمعة: "علينا أيضاً أن نعترف بأن الوضع في العديد من مناطق إفريقيا لا يزال غير مستقر، ولم يتم حل النزاعات العرقية والإثنية، ولا تزال الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الحادة قائمة. هذا، بالطبع، هو إرث ثقيل من الحقبة الاستعمارية ومبدأ "فرق تسد" الذي تتبعه العواصم الغربية في إفريقيا".

وفي هذا الصدد، أكد أن روسيا والدول الإفريقية مرتبطة "بعلاقات صداقة قوية تقليدياً وعلاقات وثيقة متبادلة المنفعة، تم إرساء أسسها في منتصف القرن الماضي - خلال سنوات نضال القارة الإفريقية من أجل حريتها".

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