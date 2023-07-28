رئيس أوكرانيا يؤكد تقدم قواته في جنوب شرق البلاد واستعادة قرية من روسيا

أظهر مقطع مصور نشره الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكس، اليوم الخميس، أن جنودا أوكرانيين استعادوا قرية ستارومايورسكي في منطقة دونيتسك بجنوب شرق البلاد من القوات الروسية.

وقال جندي في مقطع مصور، لم تتمكن رويترز على الفور من تحديد موقعه الجغرافي: " (الجنود) في اللواء 35 ووحدة الدفاع الإقليمي ’آريي’ أنجزوا مهمتهم وحرروا قرية ستارومايورسكي. المجد لأوكرانيا!".

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The 35th Marine Brigade @UA_NAVY

and the Battalion "Arey" @TDF_UA liberated the village of Staromayorske, Donetsk region. Glory to Ukraine! Glory to the heroes! pic.twitter.com/QOimIw0rlp — Defense of Ukraine (@DefenceU) July 27, 2023

وتقع القرية إلى الجنوب من مجموعة مستوطنات صغيرة استعادت أوكرانيا السيطرة عليها خلال هجوم مضاد بدأته في أوائل يونيو ضد القوات الروسية التي تسيطر على أجزاء من جنوب وشرق أوكرانيا.

وعلقت نائبة وزير الدفاع الأوكراني هانا ماليار بينما كانت تعلن عن تحرير قرية ستارومايورسكي: "(الجنود)المدافعون عنا يواصلون الآن تطهير المستوطنة".

وأفاد أولكسندر كوفالينكو، وهو محلل عسكري أوكراني، أنه يتعين على القوات الأوكرانية الآن الوصول إلى قرية أخرى وهي ستاروملينفكا، والتي تقع على بعد أقل من 5 كيلومترات.

وأضاف في حديث لقناة آربي سي: "إنها حقا بمثابة معقل للمحتلين الروس، وتمثل ذروة الخط الدفاعي الثاني في هذا الموقع".

وتابع: "لذا فإن العملية منطقية تماما. عليك أولاً أن تستعيد قرية ستارومايورسكي، والقيام بتثبيت الأجنحة والتقدم إلى الخط الثاني، حيث ستنخرط المجموعات الهجومية الرئيسية في تحقيق الاختراق".

والقوات الروسية متحصنة بشكل كبير في الجنوب، الذي يمثل أهمية استراتيجيةـ حيث أعدت شبكة مترامية الأطراف من الخنادق وحقول الألغام والخنادق المضادة للدبابات وخطوط متاريس من "أسنان التنين" الدفاعية.