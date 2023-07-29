تعليق مناورات بين واشنطن وكانبيرا إثر تحطم مروحية أسترالية وفقدان 4 أشخاص

فُقِد 4 أشخاص إثر تحطّم مروحيّة تابعة للجيش الأسترالي في البحر خلال مناورة عسكريّة واسعة النطاق مع الولايات المتحدة تم لاحقا تعليقها، حسبما أعلن وزير الدفاع الأسترالي ريتشارد مارليس السبت.
وتحطّمت الطائرة الأوروبّية الصنع، من طراز تايبان إم آر إتش-90، في وقت متقدّم الجمعة قبالة جزيرة هاميلتون في ولاية كوينزلاند (شمال شرق).
وقال مارليس بعد 12 ساعة على الحادث: "بينما نتحدّث إليكم الآن، لم يُعثَر على أفراد الطاقم الأربعة بعد". وقد عُلِّقت المناورات العسكريّة الواسعة النطاق بين واشنطن وكانبيرا.
وأضاف الوزير أنه تم إبلاغ عائلات المفقودين، معربا عن أمله في ورود "أنباء أفضل خلال النهار".
وأعلن ممثلو وزارته تعليق مناورات "تاليسمان سابر" العسكرية الكبرى مع الولايات المتحدة والتي تضم جنودا يابانيين وفرنسيين وألمانا وكوريين جنوبيين.
وكانت التدريبات تدخل أسبوعها الثاني بعمليات واسعة النطاق: مناورات جوية وقتال بري وإنزال برمائي.
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