أوكرانيا: نأمل الوصول لوجهة نظر موحدة في مباحثات جدة

بعد إعلان الروس انفتاحهم للتفاوض من أجل إيجاد حل ووقف الحرب في أوكرانيا، لم يتأخر ردّ كييف.

فقد أعلن كشف مستشار وزير الخارجية الأوكراني يفهين ميكيتينكو، أن بلاده ترحّب بكل مبادرات السلام السلمية.

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محادثات سلام في جدة

وأضاف في تصريح لـ"العربية/الحدث" الأحد، أن كييف تتوقع خلال يومين تأكيد مشاركة عدة دول بمحادثات جدة.

كما أمل الوصول لوجهة نظر موحدة في المحادثات المقبلة، معرباً عن سعادته باستمرار الأصدقاء بالسعودية في مبادراتهم للسلام، وفق تعبيره.

أتت هذه التطورات بينما تستعد السعودية لاستضافة محادثات تتعلق بأوكرانيا تشارك فيها كييف ودول غربية ودول نامية رئيسية من بينها الهند والبرازيل، في أوائل أغسطس/آب المقبل، وفقا لدبلوماسيين مشاركين في المناقشات.

مستشار وزير الخارجية الأوكراني: سعيدون باستمرار أصدقائنا بالسعودية في مبادراتهم للسلام

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع في مدينة جدة السعودية يومي 5 و6 أغسطس، على أن يضم مسؤولين كبارا من حوالي 30 دولة.

محاولات فاشلة

يشار إلى أن روسيا كانت أعلنت أنها تلقت نحو 30 مبادرة لوقف الحرب في أوكرانيا، وفقاً للمتحدثة باسم الخارجية الروسية.

وأضافت موسكو أن باب التفاوض لا يزال مفتوحاً عندها.

ومنذ اندلاع الصراع في أوكرانيا، انطلقت مباحثات سلام كثيرة، إلا أنها لم تفضِ جميعها إلى حل دائم.

كما أطلقت المبادرة الإفريقية لحل الأزمة الأوكرانية، شاملة قضايا مثل الضمانات الأمنية وحرية حركة الحبوب عبر البحر الأسود والإفراج عن أسرى الحرب وبدء مفاوضات السلام.

وفي نهاية شهر مايو العام الجاري، قام الممثل الخاص الصيني للشؤون الأوراسية، لي هوي، بجولة أوروبية زار خلالها أوكرانيا وبولندا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وروسيا، حيث ناقش مبادرة السلام الصينية للتوصل إلى تسوية سياسية للأزمة الأوكرانية.