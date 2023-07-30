شاهد لحظة الانفجار المرعبة التي خلفت 45 قتيلاً في باكستان

أظهر مقطع فيديو متداول لحظات مرعبة للحادث الذي أسفر عن مقتل أكثر من 45 شخصا وجرح 130 آخرون، الأحد، بانفجار عبوة خلال تجمع سياسي موال لحركة طالبان في منطقة باجور بإقليم خيبر بختونخوا في باكستان.
وبينت المشاهد المصورة أشخاصا يقفون للاستماع لكلمة أحدهم في التجمع السياسي في خيمة خارجية، ليسمع فجأة دوي انفجار ضخم.
مقطع متداول للحظة وقوع تفجير انتحاري استهدف تجمعاً سياسياً في منطقة باجور الباكستانية أدى لمقتل 40 شخصاً وإصابة نحو 200 آخرين #العربية #باكستان pic.twitter.com/fEqRMgOku6— العربية (@AlArabiya) July 30, 2023
كما أظهرت صور أخرى متداولة تناثر الكراسي والطاولات وجزء كبير من الخيمة، فيما غطت بقع الدماء المكان، والمصابون كانوا على الأرض.
من جانبه، أفاد مراسل "العربية" أن أكثر من 45 شخصاً قتلوا، وأصيب أكثر من 130 في تفجير انتحاري وقع خلال تجمع سياسي بإقليم خيبر بختونخوا في شمال غربي البلاد الأحد.
وكان أكثر من 400 من أعضاء وأنصار الحزب يتجمعون تحت خيمة عند وقوع الهجوم في بلدة خار القريبة من الحدود مع أفغانستان.
تفجير انتحاري
ووقع الانفجار في تجمع لحزب جمعية علماء الإسلام، في منطقة باجور على الحدود مع أفغانستان.
وقال قائد شرطة الإقليم أختر حياة لرويترز، إن الانفجار نجم عن تفجير انتحاري.
وقال الشرطي نظير خان إن حالة الطوارئ أُعلنت في مستشفيات باجور والمناطق المجاورة حيث نقل معظم المصابين. ونقلت طائرات هليكوبتر عسكرية المصابين بجروح خطيرة من باجور إلى مستشفيات في بيشاور عاصمة الإقليم.
كما أضاف خان "نظمت جمعية علماء الإسلام تجمعا للعمال في بلدة خار في باجور قتل فيه 40 شخصا وأصيب أكثر من 130".
At least 40 people have been killed in an explosion at a political rally in northwestern Pakistan.— Sky News (@SkyNews) July 30, 2023
Nearly 200 people, including children, were also injured when the suicide bombing went off at a rally.
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من بين القتلى؟
ومن بين القتلى مولانا ضياء الله الزعيم المحلي لحزب فضل الرحمن. وكان السيناتور عبد الرشيد والنائب السابق مولانا جمال الدين أيضا على المنصة لكنهما نجيا دون أن يصاب بأذى. وقال مسؤولو الحزب إن فضل الرحمن لم يشارك في المؤتمر.
ويعتبر فضل الرحمن رجل دين مؤيدا لطالبان، وحزبه السياسي جزء من الحكومة الائتلافية في إسلام آباد. ولا يعرف ما إذا كان فضل الرحمن حاضرا في المؤتمر. ويجري تنظيم اجتماعات في جميع أنحاء البلاد لحشد المؤيدين للانتخابات المقبلة.
ویلکم ٹو پرانا پاکستان !— 𝐉𝐮𝐧𝐚𝐢𝐝 ℙ𝕋𝕚 (@JkJunaid7) July 30, 2023
دہ بمونوں سوداگرہ کور دے وران شہ#باجوڑدھماکہ😭😭😭 pic.twitter.com/DOcm6124As
هذا ولم تعلن أي جهة على الفور مسؤوليتها عن الهجوم لكن تنظيم "داعش" يعمل عبر الحدود في أفغانستان.
وكانت باجور ملاذا آمنا للمتطرفين حتى السنوات الأخيرة عندما نفذ الجيش الباكستاني عمليات ضخمة للقضاء على التطرف في المنطقة القبلية.
كما تشهد باكستان زيادة كبيرة في عدد الهجمات منذ عودة طالبان إلى الحكم في أفغانستان المجاورة عام 2021.
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