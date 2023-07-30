بوتين: لا نريد مواجهة مع الناتو.. ولكن إذا أرادوا فنحن مستعدون

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت استعداد موسكو لأي مواجهة مع حلف شمال الأطلسي (الناتو).

ونقلت وكالة (سبوتنيك) الروسية عن بوتين قوله في مؤتمر صحافي "إن لا أحد يريد حدوث مواجهة بين روسيا وحلف الناتو، ولكن إذا أراد أحد، فنحن مستعدون".

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وجدد الرئيس الروسي التأكيد على أن موسكو لم ترفض الحوار بشأن الأزمة الأوكرانية، لا فتا إلى أن المبادرة الإفريقية للأزمة "قد تكون أساسا يمكن البناء عليه من أجل تحقيق السلام".

بوتين ذكر في السياق ذاته أن روسيا لا تستطيع الوفاء بنقطة مبادرة السلام الإفريقية بشأن وقف إطلاق النار لأن "أوكرانيا تشن هجوما واسع النطاق".

وأضاف بوتين أنه لم تحدث أي "تغييرات خطيرة" على الجبهة الأوكرانية في الوقت الحاضر، مشيرا إلى أن أوكرانيا فقدت منذ 4 يونيو 415 دبابة و 1300مدرعة.

وتطرق بوتين للعلاقات بين روسيا والدول الإفريقية، قائلا : ":نسعى لتأمين المعدات العسكرية للعديد من دول القارة الإفريقية ، مؤكدا أن "دولا تشتري السلاح الروسي دون خوف من الضغوط الغربية".

وأشار الرئيس الروسي إلى أن عمليات التسليم المجانية للحبوب الروسية إلى أفقر دول إفريقيا ستبدأ في غضون 3-4 أشهر القادمة

