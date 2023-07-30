بعد هجوم المسيرات على موسكو.. زيلينسكي: الحرب تصل روسيا
قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأحد، إن الحرب تصل إلى روسيا و"مراكزها الرمزية"، وذلك بعد ساعات من هجوم بطائرات مسيّرة استهدف موسكو وأدى إلى وقف حركة الملاحة في أحد مطاراتها الدولية لفترة مؤقتة.
وحذّر الرئيس الأوكراني من أنه "تدريجيا، الحرب تعود إلى أرض روسيا، (تطال) مراكزها الرمزية وقواعدها العسكرية، وهذا مسار لا مفرّ منه، طبيعي، وعادل بلا ريب"، وذلك في كلمة خلال زيارة لمدينة إيفانو-فرانكيفسك.
جاء ذلك، بعدما تضرر مبنيان يضمان مكاتب في موسكو جراء هجوم ليلي شنته مسيرات أوكرانية لم يُسفر عن سقوط ضحايا، حسب ما أعلن رئيس بلدية العاصمة الروسية.
الهجوم على #موسكو بـ3 مسيرات أوكرانية.. ولا إصابات#روسيا #العربية pic.twitter.com/9RTOFy9r9F— العربية (@AlArabiya) July 30, 2023
وأعلن سيرغي سوبيانين على تليغرام، أن طائرات بلا طيار أوكرانية شنت هجوما الليلة الماضية، تضررت إثره واجهتا بُرجَين يضمان مكاتب في المدينة بشكل طفيف، مؤكدا عدم وجود ضحايا أو إصابات.
وأكدت وكالة محلية إغلاق مطار فنوكوفو في موسكو، وإعادة توجيه الرحلات إلى مطارات أخرى.
بدورها، أفادت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، بأن طائرتين بدون طيار شاركتا في الهجوم، موضحة أنه تم لاحقا إسقاط واحدة غرب منطقة موسكو، وذلك نقلا عن وكالات إنفاذ.
والأسبوع الماضي، شددت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على أن موسكو تحتفظ بحق الرد على هذه الهجمات، إلا أنها أكدت أن ردها سيكون قاسياً فعلاً.
وأضافت المسؤولة الروسية الرفيعة أن هجمات أوكرانيا التي تستهدف البنى التحتية الروسية مدعومة من الولايات المتحدة وبريطانيا.
-
طالبان تحرق آلات موسيقية في هرات الأفغانيةأضرمت سلطات طالبان الأفغانية النار في آلات موسيقية ومعدات أخرى في ولاية هرات نهاية الأسبوع، واصفة الموسيقى بأنها "غير أخلاقية"."عزفها يضلل الشباب"وقال ... العرب والعالم
-
موقف ولا أصعب.. هكذا أحرج مسؤول أميركي رئيسة وزراء إيطاليالم تكن تتوقع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميل وني، أنها ستتعرض لموقف محرج يجعلها حديث وسائل التواصل الاجتماعي، أثناء زيارتها الرسمية الأولى بعد ... سوشيال ميديا
-
بينهم رجل دين مؤيد لطالبان.. مقتل 40 بانفجار هز تجمعاً سياسياً بباكستانقتل 40 شخصا على الأقل وجرح 100 آخرون، الأحد، بانفجار عبوة خلال تجمع سياسي موال لحركة طالبان في منطقة باجور بإقليم خيبر بختونخوا في باكستان، بحسب وسائل ... العرب والعالم