"جندي منشغل بهاتفه".. لحظة تدمير مدرعة أوكرانية في زابوريجيا
وثق مقطع فيديو لحظة استهداف طائرة مسيرة روسية، مدرعة من طراز M113 الأميركية تحمل جنودا أوكرانيين في منطقة زابوريجيا الأوكرانية.
🔖🇷🇺➡️⚔️🏴☠️🇺🇦🏴☠️⚔️⤵️Video of the UAV strike of the #Russian Armed Forces on the crew of the American armored personnel carrier M113. in #Zaporizhzhia— worldnews24u (@worldnews24u) July 29, 2023
This is how a drone for a couple of hundred dollars neutralizes NATO armored vehicles for several hundred thousand dollars.destroyed pic.twitter.com/PQxfH4v1Ig
وأظهر الفيديو أحد الجنود الأوكرانيين على سطحها وبيده "هاتف محمول".
قتيلان بقصف صاروخي
بالتزامن، أعلن أناتولي كورتييف، أمين مجلس مدينة زابوريجيا بجنوب أوكرانيا، أن صاروخا روسيا أسفر عن مقتل شخصين وتهشم نوافذ شقق سكنية في المدينة، أمس السبت.
وأضاف كورتييف عبر تطبيق تليغرام "أصاب صاروخ روسي منطقة مفتوحة. للأسف قتل رجل وامرأة، وأصيبت امرأة أخرى".
وشوهدت فرق الإنقاذ وهي تحمل القتيلين داخل حقيبتين للجثث في منطقة تغطيها الأشجار بجانب خط للسكك الحديدية على بعد بضع مئات من الأمتار من محطة في وسط المدينة.
أضرار مادية
وقال كورتييف إن موجة الانفجار حطمت نوافذ 13 مبنى شاهقا "وألحقت أضرارا بمبنى مؤسسة تعليمية ومتجر كبير"، مضيفا أن أطباء نفسيين وفرقا أخرى يقدمون الدعم على الأرض.
تكثيف الهجوم
إلى هذا، تشن كييف حملة ضخمة لطرد القوات الروسية من جنوب شرق أوكرانيا في إطار هجومها المضاد المستمر منذ أسابيع، حيث أرسلت آلاف الجنود إلى المعركة الدائرة في جنوب شرق البلاد، حسب ما أفاد مسؤولون ومحللون غربيون وأوكرانيون.
وقال مسؤول غربي في وقت متأخر أمس الأربعاء لوكالة "أسوشيتد برس"، إن زيادة القوات والضربات تركزت في منطقة زابوريجيا جنوب شرقي البلاد.
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