الجيش الإسرائيلي يقتحم جنين.. ويعتقل نشطاء من حماس

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الاثنين، بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم مدينة جنين للمرة الأولى منذ أربعة أسابيع، واعتقل عناصر "ينتمون لحركة حماس".
وحسب قناة (كان) الإسرائيلية: "اقتحم الجيش صباح اليوم جنين واعتقل نشطاء من حماس، الاعتقال تم في المدينة وليس في المخيم وحدث تبادل لإطلاق النار هناك".
في السياق، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن وحدة خاصة من الجيش الإسرائيلي اعتقلت صباح اليوم الاثنين، شابين من مدينة جنين.
وأضافت أن الوحدات الخاصة أعادت اعتقال الأسير المحرر فتحي محمد عتوم، وربيع بدر الصانوري من مدينة جنين، بعد أن تسللت إلى المدينة.
كما أضافت أن مواجهات اندلعت مع القوات الإسرائيلية في حي المراح والحي الشرقي ومركز المدينة.
وكان الجيش الإسرائيلي قد نفذ عملية عسكرية واسعة في مدينة جنين ومخيمها في أوائل تموز/يوليو الجاري، ما أسفر عن مقتل 12 فلسطينيا وإصابة نحو 200 آخرين.
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