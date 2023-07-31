اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
من جنين - رويترز

الجيش الإسرائيلي يقتحم جنين.. ويعتقل نشطاء من حماس

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الاثنين، بأن الجيش الإسرائيلي اقتحم مدينة جنين للمرة الأولى منذ أربعة أسابيع، واعتقل عناصر "ينتمون لحركة حماس".

بأولى القرارات.. النيجر توقف صادرات الذهب واليورانيوم إلى فرنسا العرب والعالم بأولى القرارات.. النيجر توقف صادرات الذهب واليورانيوم إلى فرنسا

وحسب قناة (كان) الإسرائيلية: "اقتحم الجيش صباح اليوم جنين واعتقل نشطاء من حماس، الاعتقال تم في المدينة وليس في المخيم وحدث تبادل لإطلاق النار هناك".

مادة اعلانية

في السياق، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن وحدة خاصة من الجيش الإسرائيلي اعتقلت صباح اليوم الاثنين، شابين من مدينة جنين.

وأضافت أن الوحدات الخاصة أعادت اعتقال الأسير المحرر فتحي محمد عتوم، وربيع بدر الصانوري من مدينة جنين، بعد أن تسللت إلى المدينة.

كما أضافت أن مواجهات اندلعت مع القوات الإسرائيلية في حي المراح والحي الشرقي ومركز المدينة.

وكان الجيش الإسرائيلي قد نفذ عملية عسكرية واسعة في مدينة جنين ومخيمها في أوائل تموز/يوليو الجاري، ما أسفر عن مقتل 12 فلسطينيا وإصابة نحو 200 آخرين.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تحديات كبيرة في طريق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية.. ما هي؟ تحديات كبيرة في طريق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية.. ما هي؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط