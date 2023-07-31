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FILE - Ukrainian soldiers fire a cannon near Bakhmut, an eastern city where fierce battles against Russian forces have been taking place, in the Donetsk region, Ukraine, May 15, 2023. For months, Western allies have shipped billions of dollars worth of weapons systems and ammunition to Ukraine with an urgency to get the supplies to Kyiv in time for an anticipated spring counteroffensive. Now summer is just weeks away. While Russia and Ukraine are focused on an intense battle for Bakhmut, the Ukrainian spring offensive has yet to begin. (AP Photo/Libkos, File)
من الحرب الروسية في أوكرانيا

إيطاليا: يمكن إيجاد خيار سياسي يحدد نهاية الحرب في أوكرانيا

دبي - العربية.نت
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أكد وزير الدفاع الإيطالي جيدو كروزيتو، اليوم الاثنين، أنه يمكن إيجاد خيار سياسي يحدد نهاية الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وقال بأن الوضع على الجبهة "وصل إلى طريق مسدود"، مضيفاً "هو ما يجبرنا على التفكير في الشروط طويلة المدى لإنهاء الحرب".

أوكرانيا: عقد اجتماع دولي بالسعودية بشأن خطة مقترحة للسلام مع روسيا العرب والعالم روسيا و أوكرانيا أوكرانيا: عقد اجتماع دولي بالسعودية بشأن خطة مقترحة للسلام مع روسيا
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وتابع إن "الهجوم المضاد الأوكراني، كما افترض البعض، واجه العديد من الصعوبات.. فالخنادق الروسية تعقد هجمات القوات المسلحة الأوكرانية".

كذلك، قال المسؤول الإيطالي "لذلك، قد يكون خيارًا سياسيًا هو الذي سيحدد نهاية الصراع".

عقد اجتماع في السعودية

تأتي التصريحات الإيطالية بعدما كشف مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك، أمس الأحد، عقد اجتماع في السعودية قريبا لمستشاري الأمن القومي من عدة دول بشأن خطة أوكرانية مقترحة للسلام مع روسيا.

وقال يرماك عبر حسابه في "إكس" (تويتر سابقاً)، إن كييف تعمل الآن على إشراك أكبر عدد ممكن من الشركاء الدوليين في الاجتماع المزمع، مشيرا إلى أن اجتماعا مماثلا كان قد عُقد في كوبنهاغن في يونيو الماضي.

بدوره، أكد مستشار وزير الخارجية الأوكراني يفهين ميتنكو، انفتاح كييف على كل مبادرات السلام، مشيدا بدور السعودية في مواصلة تقديم مبادرات للسلام.

وأعرب في مقابلة مع "العربية" أمس، عن أمله في الوصول لوجهة نظر موحدة في المحادثات المقبلة، متوقعا تأكيد مشاركة عدة دول بمحادثات جدة خلال يومين.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال"، قد أفادت يوم السبت، بأن السعودية ستستضيف محادثات تتعلق بأوكرانيا تشارك فيها كييف ودول غربية ودول نامية رئيسية من بينها الهند والبرازيل، في أوائل أغسطس المقبل.

وأضافت الصحيفة، نقلا عن دبلوماسيين مشاركين في المناقشات، أن الاجتماع المقرر في مدينة جدة السعودية يومي 5 و6 أغسطس، سيضم مسؤولين كبارا من حوالي 30 دولة.

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