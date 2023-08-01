جرح امرأة تركية في هجوم على القنصلية الفخرية للسويد في إزمير

أصيبت موظفة تركية بجروح خطرة اليوم الثلاثاء من جراء هجوم مسلّح على القنصلية الفخرية للسويد في محافظة إزمير في غرب البلاد، وفق السلطات المحلية وتقارير إعلامية.

وأعلن مكتب المحافظ أن الهجوم نفّذه شخص "معوّق ذهنياً" في منطقة كوناك في إزمير.

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وأفادت محطة "إن. تي. في" التلفزيونية الخاصة بأن الهجوم وقع أمام القنصلية الفخرية للسويد، ولفتت إلى أن المصابة وهي سكرتيرة في البعثة الدبلوماسية، بحال حرجة إثر تعرضها لإطلاق نار.

وأوقفت السلطات التركية المهاجم وبحوزته السلاح المستخدم وفتحت تحقيقاً في الواقعة، وفق مكتب المحافظ الذي أضاف أن المهاجم هو مواطن تركي مسجل في إقليم أغري بشرق البلاد.

وأضاف المكتب أن الشرطة تحقق في الحادث.

وتمثّل القنصليات الفخرية مصالحها الوطنية في الخارج لكنها لا تدار بواسطة دبلوماسيين معتمدين.