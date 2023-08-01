رئيس الأركان الروسي يزور خط المواجهة في أوكرانيا
فاليري غيراسيموف تفقد مركزاً للقيادة تابعاً للجيش الروسي في منطقة زابوريجا
قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء إن فاليري غيراسيموف رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة زار القوات الروسية في منطقة زابوريجا في أوكرانيا.
وأضافت أن غيراسيموف تفقد مركزاً للقيادة وأكد على أهمية الضربات الوقائية ضد القوات الأوكرانية.
وظهر في مقطع فيديو وهو يتأمل خارطة ويستمع إلى تقارير ويصعد على متن طائرة هليكوبتر.
ظلّ غيراسيموف لعدة أشهر هدفاً لانتقادات عنيفة من يفغيني بريغوجن رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة وبعض المدونين العسكريين الروس بسبب إخفاقات روسيا في الحرب.
وبعد أن شنت فاغنر تمرداً قصيراً ضد مؤسسة الدفاع في 24 يونيو، ثارت تساؤلات حول بقاء غيراسيموف في منصبه.
وانقضى أكثر من أسبوعين قبل أن يظهر للمرة الأولى في العلن في العاشر من يوليو.
ويهدف بيان اليوم الثلاثاء ومقطع الفيديو فيما يبدو لإظهار أنه باق في منصبه ويشارك بنشاط مع القوات على خط المواجهة.
وشهدت منطقة زابوريجا بعضاً من أعنف المعارك في الأسابيع الأخيرة، منذ أن شنت أوكرانيا هجوماً مضاداً في أوائل يونيو.
-
السعودية تقدم منحة بـ1.2 مليار دولار لدعم الاقتصاد اليمنيأكثر من ثلثي اليمنيين يعتمد على المساعدات للاستمرار وسط أزمة اقتصادية اقتصاد
-
"ولا دولار" من الاحتياطي.. دولة تكشف خطتها البديلة لسداد دين صندوق النقد المستحقالاستعانة باتفاقية مع الصين وقرض جديد من "CAF" اقتصاد
-
الصين تكبح صادرات "الدرونز" وسط توتر الصراع التكنولوجي مع الولايات المتحدةأكثر من 50% من الطائرات بدون طيار المباعة في الولايات المتحدة تصنعها شركة "DJI" الصينية قصص اقتصادية