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In this photo taken from video released by Russian Defense Ministry Press Service on Tuesday, Aug. 1, 2023, Russian Chief of General Staff Valery Gerasimov, centre, visits a command post of one of the formations at an unknown location in Zaporizhzhia region. Russian Chief of General Staff Valery Gerasimov visited the area of Ukraine's Zaporizhzhia and received a briefing about the tactical situation in the region, the country's Defence Ministry said on Tuesday. (Russian Defense Ministry Press Service photo via AP)
غيراسيموف يتفقد مركزاً للقيادة في زابوريجا
روسيا و أوكرانيا

رئيس الأركان الروسي يزور خط المواجهة في أوكرانيا

فاليري غيراسيموف تفقد مركزاً للقيادة تابعاً للجيش الروسي في منطقة زابوريجا

العربية.نت
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قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء إن فاليري غيراسيموف رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة زار القوات الروسية في منطقة زابوريجا في أوكرانيا.

وأضافت أن غيراسيموف تفقد مركزاً للقيادة وأكد على أهمية الضربات الوقائية ضد القوات الأوكرانية.

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وظهر في مقطع فيديو وهو يتأمل خارطة ويستمع إلى تقارير ويصعد على متن طائرة هليكوبتر.

ظلّ غيراسيموف لعدة أشهر هدفاً لانتقادات عنيفة من يفغيني بريغوجن رئيس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية الخاصة وبعض المدونين العسكريين الروس بسبب إخفاقات روسيا في الحرب.

غيراسيموف يجري اتصال داخل مركز القيادة في زابوريجا
غيراسيموف يجري اتصال داخل مركز القيادة في زابوريجا
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وبعد أن شنت فاغنر تمرداً قصيراً ضد مؤسسة الدفاع في 24 يونيو، ثارت تساؤلات حول بقاء غيراسيموف في منصبه.

وانقضى أكثر من أسبوعين قبل أن يظهر للمرة الأولى في العلن في العاشر من يوليو.

ويهدف بيان اليوم الثلاثاء ومقطع الفيديو فيما يبدو لإظهار أنه باق في منصبه ويشارك بنشاط مع القوات على خط المواجهة.

وشهدت منطقة زابوريجا بعضاً من أعنف المعارك في الأسابيع الأخيرة، منذ أن شنت أوكرانيا هجوماً مضاداً في أوائل يونيو.

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