طائرات مسيرة تهاجم موسكو.. وإصابة مبنى شاهق

أعلن رئيس بلدية العاصمة الروسية موسكو سيرغي سوبيانين أن وحدات روسية مضادة للطائرات أسقطت عدداً من الطائرات المسيرة التي استهدفت العاصمة، لكن إحدى الطائرات ضربت مرة أخرى مبنى شاهقاً كان قد استهدف في وقت سابق هذا الأسبوع.

وكتب سوبيانين على تطبيق تليغرام للتراسل في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء: "أسقطت عدة طائرات مسيرة كانت تحاول الطيران إلى موسكو بنيران مضادة للطائرات"، وفق رويترز.

مادة اعلانية

كما أضاف: "وصلت واحدة من هذه الطائرات إلى نفس البرج بمجمع موسكفا سيتي والذي أصيب في السابق. تضررت الواجهة في الطابق الحادي والعشرين. وتحطم الزجاج على مساحة تزيد عن 150 متراً مربعاً".

فيما أردف أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات.

إسقاط 3 مسيرات

تأتي تلك التطورات فيما قال المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي لشبكة سي.إن.إن الاثنين إن الولايات المتحدة لا تشجع شن هجمات داخل روسيا أو تسهل القيام بذلك.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت قبل يومين إسقاط 3 طائرات مسيرة أوكرانية في الساعات الأولى من صباح الأحد كانت تحاول تنفيذ هجوم على موسكو، مما ألحق أضراراً بمبنى يضم مكاتب حكومية.

كما أفاد رئيس بلدية موسكو بعدم وقوع إصابات لكن أضراراً طفيفة لحقت بواجهتي مبنيين إداريين في حي موسكفا-سيتي للأعمال.

ستشهد مزيداً من الهجمات

يذكر أنه خلال الأشهر القليلة الماضية، وصلت طائرات مسيرة معادية إلى وسط موسكو. ولم تقع أي أضرار جسيمة أو خسائر في الأرواح خلال تلك الهجمات.

إلا أن مسؤولاً أوكرانياً كبيراً كشف الأسبوع الماضي أن الفترة القادمة ستشهد مزيداً من هذه الهجمات.