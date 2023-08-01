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Israeli police inspect the site of a shooting attack in the West Bank Israeli settlement of Maale Adumim, Tuesday, Aug 1, 2023. A Palestinian gunman opened fire in an Israeli settlement east of Jerusalem on Tuesday, wounding at least four people, Israeli medics said. The Palestinian assailant was shot and killed by an off-duty Israeli police officer outside a shopping mall. (AP Photo/Ohad Zwigenberg)
من موقع إطلاق النار

مقتل فلسطيني وإصابة 4 مستوطنين بإطلاق نار في الضفة

وقع إطلاق النار في مستوطنة معاليه أدوميم.. وأحد المصابين جروحه خطيرة

العربية.نت
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أصيب الثلاثاء أربعة مستوطنين بجروح بعدما فتح فلسطيني النار على مجموعة من المستوطنين الإسرائيليين أثناء وجودهم في مستوطنة في الضفة الغربية المحتلة على ما أفادت الشرطة الإسرائيلية في بيان.

وقالت الشرطة في بيان إن الرجل "فتح النار على مجموعة من الناس في معاليه أدوميم.. أصيب أربعة مدنيين نتيجة إطلاق النار".

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وأكدت الشرطة في بيانها "تحييد" مطلق النار "من قبل ضابط شرطة خارج الخدمة".

من جانبها، قالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية إن طواقمها نقلت في مروحية أربعة رجال مصابين جروح أحدهم خطيرة. أما الإصابات الثلاث الباقية فهي متوسطة وفق الإسعاف.

جثة مطلق النار
جثة مطلق النار
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من جهتها قالت وزارة الصحة الفلسطينية أنها بلغت رسمياً من هيئة الشؤون المدنية مقتل الشاب مهند محمد سليمان المزارعة (20 عاماً) برصاص إسرائيلي في مستوطنة معاليه ادوميم.

وشهد العام الجاري منذ بدايته تصاعداً في أعمال العنف بين الجانبين، إذ ارتفعت حصيلة قتلى الهجمات والمواجهات والعمليات العسكرية منذ مطلع يناير إلى ما لا يقل عن 203 فلسطينيين، إضافة إلى 27 إسرائيلياً. وتشمل هذه الأرقام مقاتلين ومدنيين بينهم قصّر من الجانب الفلسطيني.

وتحتل إسرائيل الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية منذ العام 1967. ويعيش في الضفة الغربية باستثناء القدس نحو 490 ألف مستوطن إسرائيلي في مستوطنات تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.

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