اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
Commercial vessels including vessels which are part of Black Sea grain deal wait to pass the Bosphorus strait off the shores of Yenikapi during a misty morning in Istanbul, Turkey, October 31, 2022. REUTERS/Umit Bektas
سفن مدنية في البحر الأسود (أرشيفية)
روسيا و أوكرانيا

موسكو تتهم كييف باستهداف سفن مدنية.. وأوكرانيا تنفي

روسيا تعلن إحباط هجوم أوكراني على سفينتي نقل مدنيتين في البحر الأسود.. ومستشار رئاسي أوكراني: كييف لم ولن تهاجم سفنا مدنية

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها اليوم الثلاثاء إنها أحبطت هجوماً بزوارق مسيرة أوكرانية على سفينتي نقل مدنيتين في البحر الأسود.

وقالت الوزارة في وقت سابق إن ثلاثة زوارق مسيرة أوكرانية هاجمت سفينتين تابعتين للبحرية الروسية في البحر الأسود على مسافة 340 كيلومتراً جنوب غربي سيفاستوبول وجرى تدميرها.

مادة اعلانية

من جهته قال ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم إن كييف لم تهاجم ولن تهاجم سفناً مدنية أو أي أشياء مدنية أخرى في البحر الأسود، واصفاً البيانات الروسية بأنها "كاذبة".

وقال بودولياك لوكالة "رويترز": "بلا شك، هذه البيانات التي أصدرها مسؤولون روس كاذبة وليس بهاذ ذرة من الحقيقة. أوكرانيا لم تهاجم ولا تهاجم ولن تهاجم سفناً مدنية أو أي أشياء مدنية أخرى".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد قالت اليوم الثلاثاء إن ثلاثة زوارق مسيرة أوكرانية هاجمت سفينتين تابعتين لسلاح البحرية الروسي في البحر الأسود على مسافة 340 كيلومتراً جنوب غربي سيفاستوبول وجرى تدميرها.

رئيس الأركان الروسي يزور خط المواجهة في أوكرانيا العرب والعالم روسيا و أوكرانيا رئيس الأركان الروسي يزور خط المواجهة في أوكرانيا

وقالت الوزارة إن السفينتين كانتا في المنطقة للسيطرة على حركة الملاحة.

وقالت روسيا إنها ستعتبر أي سفينة تغادر الموانئ الأوكرانية أو تدخلها أهدافاً مشروعة بعد انتهاء العمل باتفاق نقل الحبوب عبر البحر الأسود الشهر الماضي الذي كان يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية.

وتلك الواقعة هي أول اشتباك لزوارق مسيرة أوكرانية مع البحرية الروسية في المياه العميقة. وسبق أن استخدمت كييف زوارق مسيرة لاستهداف القاعدة البحرية الروسية في شبه جزيرة القرم والجسر الذي شيدته روسيا هناك.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن السفينتين سيرجي كوتوف وفاسيلي بيكوف مستمرتان في أداء مهامهما في البحر الأسود.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
الموت عطشا يهدد المهاجرين الأفارقة على الحدود بين تونس وليبيا الموت عطشا يهدد المهاجرين الأفارقة على الحدود بين تونس وليبيا
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط