موسكو تتهم كييف باستهداف سفن مدنية.. وأوكرانيا تنفي

نقلت وكالة إنترفاكس للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها اليوم الثلاثاء إنها أحبطت هجوماً بزوارق مسيرة أوكرانية على سفينتي نقل مدنيتين في البحر الأسود.

وقالت الوزارة في وقت سابق إن ثلاثة زوارق مسيرة أوكرانية هاجمت سفينتين تابعتين للبحرية الروسية في البحر الأسود على مسافة 340 كيلومتراً جنوب غربي سيفاستوبول وجرى تدميرها.

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من جهته قال ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم إن كييف لم تهاجم ولن تهاجم سفناً مدنية أو أي أشياء مدنية أخرى في البحر الأسود، واصفاً البيانات الروسية بأنها "كاذبة".

وقال بودولياك لوكالة "رويترز": "بلا شك، هذه البيانات التي أصدرها مسؤولون روس كاذبة وليس بهاذ ذرة من الحقيقة. أوكرانيا لم تهاجم ولا تهاجم ولن تهاجم سفناً مدنية أو أي أشياء مدنية أخرى".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد قالت اليوم الثلاثاء إن ثلاثة زوارق مسيرة أوكرانية هاجمت سفينتين تابعتين لسلاح البحرية الروسي في البحر الأسود على مسافة 340 كيلومتراً جنوب غربي سيفاستوبول وجرى تدميرها.

وقالت الوزارة إن السفينتين كانتا في المنطقة للسيطرة على حركة الملاحة.

وقالت روسيا إنها ستعتبر أي سفينة تغادر الموانئ الأوكرانية أو تدخلها أهدافاً مشروعة بعد انتهاء العمل باتفاق نقل الحبوب عبر البحر الأسود الشهر الماضي الذي كان يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية.

وتلك الواقعة هي أول اشتباك لزوارق مسيرة أوكرانية مع البحرية الروسية في المياه العميقة. وسبق أن استخدمت كييف زوارق مسيرة لاستهداف القاعدة البحرية الروسية في شبه جزيرة القرم والجسر الذي شيدته روسيا هناك.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن السفينتين سيرجي كوتوف وفاسيلي بيكوف مستمرتان في أداء مهامهما في البحر الأسود.