وسائل إعلام صينية: أمطار غزيرة تودي بحياة 11 في بكين
27 شخصا آخرين في عداد المفقودين
قالت وسائل إعلام رسمية في الصين، إن الأمطار الغزيرة التي تسقط على العاصمة بكين أودت بحياة 11 شخصا حتى الساعة السادسة من صباح اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي (2200 بتوقيت غرينتش أمس الاثنين).
وأضافت أن 27 شخصا آخرين في عداد المفقودين.
وأصدرت سلطات بكين، الاثنين، أعلى مستوى إنذار من فيضانات.
وأفادت مذكرة صادرة عن السلطات أن أجزاء كبيرة من ضواحي العاصمة "تواجه خطر الانهيارات والانزلاقات الأرضية والوحلية"، مرفقة بإنذار من المستوى الأحمر للفيضانات.
ونجمت الأمطار الغزيرة عن الإعصار دوكسوري الذي أوقع ما لا يقل عن ستة قتلى في الفلبين.
وحلت العاصفة الاستوائية على شمال الصين منذ الجمعة بعدما تراجعت قوة الإعصار.
وأفادت الأرصاد الجوية في بكين أن 170,9 ملم من المياه انهمرت على العاصمة خلال أربعين ساعة بين مساء السبت وصباح الاثنين، ما يكاد يعادل متوسط المتساقطات لكامل شهر يوليو عادة.
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