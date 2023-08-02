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Russian warships leave a port during naval drills, which are staged by the Baltic Fleet forces of the Russian Navy, part of the military exercises Zapad-2021 opened by Russia and Belarus, in the Baltic Sea town of Baltiysk in Kaliningrad Region, Russia September 9, 2021. (File photo: Reuters)
سفينة حربية روسية في البلطيق (أرشيفية)
روسيا و أوكرانيا

بمشاركة 50 سفينة و30 مسيرة.. مناورات روسية في بحر البلطيق

تشارك فيها 30 سفينة حربية و20 سفينة دعم و30 مسيرة تابعة لسلاح الجو إلى جانب حوالي 6 آلاف عسكري

العربية.نت
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أعلنت روسيا اليوم الأربعاء إطلاق مناورات بحرية في بحر البلطيق، على خلفية التوترات المتصاعدة مع الدول الأوروبية بشأن الصراع في أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن "مناورات أوشن شيلد 2023 البحرية، بدأت في بحر البلطيق"، مضيفةً أن 30 سفينة حربية و20 سفينة دعم و30 مسيرة تابعة لسلاح الجو والقوات الفضائية الروسية ستشارك إلى جانب حوالي 6 آلاف عسكري.

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وأضاف البيان أن السفن والطائرات ستعود إلى قواعدها بعد انتهاء التدريبات العسكرية.

وأشارت إلى أن الهدف يتمثّل في "التحقّق من قدرة الأسطول العسكري على الدفاع عن المصالح الوطنية لروسيا".

وبحسب البيان، تجري تدريبات ابتداء من اليوم "تحت قيادة القائد العام للقوات البحرية، الأدميرال نيكولاي إيفمينوف، ومن المخطط اختبار استعدادات القوات البحرية لحماية مصالح روسيا الوطنية في منطقة هامة من ناحية سرعة العمل والتنسيق في أداء المقرات على مختلف مستويات القيادة، كما يخطط للعمل على حماية الاتصالات البحرية ونقل القوات والمعدات العسكرية والدفاع عن الساحل".

ومنذ اندلاع الحرب في أوكرانيا، حشدت الدول المطلّة على بحر البلطيق صفوفها ضدّ موسكو. وفي السياق، طلبت كل من فنلندا والسويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، الأمر الذي تمكّنت هلسنكي من تحقيقه، بينما لا يزال قيد التنفيذ بالنسبة إلى ستوكهولم.

وكانت موسكو قد فقدت خطوط أنابيب الغاز الاستراتيجية تحت الماء في بحر البلطيق التي تربط أراضيها بألمانيا، بعدما تضرّرت بسبب انفجارات طالتها، وقرّرت أوروبا وقف اعتمادها على المحروقات الروسية لمعاقبة موسكو، وعدم تمويل مجهودها الحربي.

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