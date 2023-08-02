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غارات على كييف في 7-7-2023 (رويترز)
غارات سابقة على كييف ليلا
روسيا و أوكرانيا

حرب المسيرات تشتعل.. انفجارات تهز العاصمة الأوكرانية

وحدات مضادة للطائرات تصدت للهجمات التي شنت على كييف بطائرات مسيرة

رويترز
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قال فيتالي كليتشكو رئيس بلدية كييف ومسؤولون عسكريون إن انفجارات هزت العاصمة الأوكرانية في ساعة مبكرة اليوم الأربعاء، وأضافوا أن وحدات مضادة للطائرات تصدت للهجمات التي شنت بطائرات مسيرة.

وذكر كليتشكو عبر تطبيق تلغرام أن المعلومات الأولية تشير إلى سقوط حطام طائرة مسيرة في منطقة سولوميانسكي بوسط كييف، موضحا أن فرق الطوارئ انتقلت إلى الموقع بالفعل.

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وعلى الجانب الروسي، قال ميخائيل رازفوزاييف حاكم سيفاستوبول إن روسيا أسقطت الثلاثاء طائرة مسيرة فوق حي بالمدينة الواقعة في شبه جزيرة القرم ويوجد بها الأسطول الروسي في البحر الأسود.

وأضاف على تطبيق تلغرام: "وقع انفجار على الأرض (بعد إسقاط الطائرة المسيرة) واشتعلت النيران في العشب والشجيرات".

وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت في وقت سابق إن طائرات مسيرة أوكرانية هاجمت سفينتين حربيتين بالبحر الأسود على بعد 340 كيلومتراً جنوب غربي سيفاستوبول ودمرتهما.

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كما تعرض مبنى شاهق في الحي التجاري في موسكو يضم ثلاث وزارات حكومية روسية للقصف بطائرة مسيرة الثلاثاء، وذلك للمرة الثانية في 3 أيام، في ما وصفته روسيا بمحاولة "هجوم إرهابي" أوكراني.

وقال مستشار رئاسي أوكراني إن موسكو يجب أن تتوقع المزيد من الهجمات بالطائرات المسيرة و"المزيد من الحرب".

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