سفينة حربية روسية تدمّر زورقا مسيرا أوكرانيا حاول مهاجمتها

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء أن زورقاً مسيراً تابعاً للبحرية الأوكرانية حاول مهاجمة سفينة حربية روسية كانت ترافق سفينة نقل مدنية في البحر الأسود في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وأضافت أن الحادث وقع في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود. وتابعت: "تم اكتشاف وتدمير القارب المسير الأوكراني على الفور من خلال الإجراءات التي اتخذها طاقم السفينة الروسية".

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وأضافت الوزارة أن السفينة الحربية الروسية دمرت الزورق المسير.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد قالت أمس الثلاثاء إنها أحبطت هجوماً بزوارق مسيرة أوكرانية على سفينتي نقل مدنيتين في البحر الأسود.

كما قالت الوزارة إن ثلاثة زوارق مسيرة أوكرانية هاجمت سفينتين تابعتين للبحرية الروسية في البحر الأسود على مسافة 340 كيلومتراً جنوب غربي سيفاستوبول وجرى تدميرها أمس.

من جهته قال ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كييف لم تهاجم ولن تهاجم سفناً مدنية أو أي أشياء مدنية أخرى في البحر الأسود، واصفاً البيانات الروسية بأنها "كاذبة".

وسبق أن استخدمت كييف زوارق مسيرة لاستهداف القاعدة البحرية الروسية في شبه جزيرة القرم والجسر الذي شيدته روسيا هناك.