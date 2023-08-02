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A still image from a video, released by Russia's Defence Ministry, shows what it said to be the guided missile ship Ivanovets during drills in the Black Sea, in this image taken from video released July 21, 2023. Russian Defence Ministry/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT. WATERMARK FROM SOURCE.
سفينة حربية روسية في البحر الأسود (ارشيفية)
روسيا و أوكرانيا

سفينة حربية روسية تدمّر زورقا مسيرا أوكرانيا حاول مهاجمتها

كانت السفينة الحربية الروسية ترافق سفينة نقل مدنية في البحر الأسود عند وقوع الحادثة صباح اليوم

العربية.نت
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية الأربعاء أن زورقاً مسيراً تابعاً للبحرية الأوكرانية حاول مهاجمة سفينة حربية روسية كانت ترافق سفينة نقل مدنية في البحر الأسود في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وأضافت أن الحادث وقع في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود. وتابعت: "تم اكتشاف وتدمير القارب المسير الأوكراني على الفور من خلال الإجراءات التي اتخذها طاقم السفينة الروسية".

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وأضافت الوزارة أن السفينة الحربية الروسية دمرت الزورق المسير.

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وكانت وزارة الدفاع الروسية قد قالت أمس الثلاثاء إنها أحبطت هجوماً بزوارق مسيرة أوكرانية على سفينتي نقل مدنيتين في البحر الأسود.

كما قالت الوزارة إن ثلاثة زوارق مسيرة أوكرانية هاجمت سفينتين تابعتين للبحرية الروسية في البحر الأسود على مسافة 340 كيلومتراً جنوب غربي سيفاستوبول وجرى تدميرها أمس.

من جهته قال ميخايلو بودولياك مستشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن كييف لم تهاجم ولن تهاجم سفناً مدنية أو أي أشياء مدنية أخرى في البحر الأسود، واصفاً البيانات الروسية بأنها "كاذبة".

وسبق أن استخدمت كييف زوارق مسيرة لاستهداف القاعدة البحرية الروسية في شبه جزيرة القرم والجسر الذي شيدته روسيا هناك.

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