"جسر السلام".. أردوغان يدعو بوتين لتجنّب التصعيد في البحر الأسود

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين إلى تجنّب أي "تصعيد" في البحر الأسود في إطار النزاع مع أوكرانيا، حسبما ذكرت الرئاسة.

وطلب الرئيس التركي من بوتين خلال اتصال هاتفي "عدم اتخاذ أي إجراءات من شأنها تصعيد التوتر في الحرب بين روسيا وأوكرانيا". كما شدّد على "أهمية مبادرة البحر الأسود التي يعتبرها جسراً للسلام"، حسبما أفادت الرئاسة في بيان، وذلك في إشارة إلى اتفاقية الحبوب التي انسحبت منها موسكو مؤخراً.

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وأعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، أن الرئيس فلاديمير بوتين يجري فعليا محادثة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

وقال بيسكوف للصحفيين: "هناك ساعات عمل طويلة، واجتماعات ولقاءات كثيرة ليست ذات طابع عام، ومن ضمن الذي سنعلنه لكم بطريقة أو بأخرى، الذي أعلن عنه الرئيس نفسه سابقًا، محادثة هاتفية مع الرئيس التركي أردوغان. وسنقوم كالعادة بإصدار بيان حول هذا".

وفي وقت سابق، صرح نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين، بأنه من الممكن أن تبرم روسيا صفقة حبوب جديدة مع تركيا، ويمكن النظر في أي خيارات لمواصلة إمدادات الحبوب إلى الأسواق العالمية.

وقال في إفادة صحفية، مجيبًا عن سؤال حول ما إذا كان من الممكن القول إنه سيتم إبرام صفقة حبوب جديدة بين موسكو وأنقرة في المستقبل: "نحن على استعداد للنظر في الخيارات المختلفة لمواصلة توريد الحبوب إلى السوق العالمية، الحبوب والأسمدة".

وبحسب فيرشينين، إن موسكو تعمل على اتصالات رفيعة المستوى مع أنقرة. وأضاف: "بالنسبة للمحادثات والاتصالات على أعلى مستوى، يتم العمل عليها باستمرار".