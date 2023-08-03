حادث طعن قرب سيول يخلف 13 جريحاً

ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء نقلاً عن الشرطة، أن 13 شخصاً على الأقل أصيبوا في حادث طعن اليوم الخميس، في سونغنام إلى الجنوب من العاصمة سول.

ولم يتضح حتى الآن مدى خطورة الإصابات وقال التقرير إن الشرطة ألقت القبض على شخص.

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ثاني حادث

يشار إلى أن هذا هو الحادث الثاني من نوعه خلال أقل من أسبوعين.

فقد قتل شخص وأصيب 3 آخرون في حادثة طعن بالقرب من محطة مترو في العاصمة الكورية الجنوبية سول في 21 يوليو/تموز الماضي، وفقا لما ذكرت وكالة أنباء يونهاب.