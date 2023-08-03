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تعبيرية عن طعن (آيستوك)

حادث طعن قرب سيول يخلف 13 جريحاً

دبي - العربية.نت
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ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء نقلاً عن الشرطة، أن 13 شخصاً على الأقل أصيبوا في حادث طعن اليوم الخميس، في سونغنام إلى الجنوب من العاصمة سول.

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ولم يتضح حتى الآن مدى خطورة الإصابات وقال التقرير إن الشرطة ألقت القبض على شخص.

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ثاني حادث

يشار إلى أن هذا هو الحادث الثاني من نوعه خلال أقل من أسبوعين.

فقد قتل شخص وأصيب 3 آخرون في حادثة طعن بالقرب من محطة مترو في العاصمة الكورية الجنوبية سول في 21 يوليو/تموز الماضي، وفقا لما ذكرت وكالة أنباء يونهاب.

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