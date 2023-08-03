حادث طعن قرب سيول يخلف 13 جريحاً

وضع القراءة
100% حجم الخط
ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء نقلاً عن الشرطة، أن 13 شخصاً على الأقل أصيبوا في حادث طعن اليوم الخميس، في سونغنام إلى الجنوب من العاصمة سول.
ولم يتضح حتى الآن مدى خطورة الإصابات وقال التقرير إن الشرطة ألقت القبض على شخص.
مادة اعلانية
ثاني حادث
يشار إلى أن هذا هو الحادث الثاني من نوعه خلال أقل من أسبوعين.
فقد قتل شخص وأصيب 3 آخرون في حادثة طعن بالقرب من محطة مترو في العاصمة الكورية الجنوبية سول في 21 يوليو/تموز الماضي، وفقا لما ذكرت وكالة أنباء يونهاب.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
انتخابات ليبيا ثانية.. المجلس الأعلى يناقش خارطة طريقبعدما شدد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح على ضرورة تشكيل حكومة موحدة تكون مهمتها إجراء الانتخابات، أعلن بيان للمجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أن ... المغرب العربي
-
"أغذية" للعربية: 200 مليون درهم تأثر الإيرادات بانخفاض الجنيه المصريالفحام: سداد 600 مليون درهم قروض بالنصف الأول قصص اقتصادية
-
فضيحة في الصومال .. "المحسوبية" خلف كارثة سباق الـ 100 مترقرر وزير الشباب والرياضة الصومالي إيقاف رئيسة اتحاد ألعاب القوى في بلاده وبدء إجراءات قانونية بعد أن احتاجت عداءة إلى أكثر من 21 ثانية لإكمال سباق 100 ... رياضة
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية