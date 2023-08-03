زيلينسكي: انضمام 12 دولة أخرى لإعلان الضمانات الأمنية
أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، أن 12 دولة انضمت إلى الإعلان الذي أطلقته مجموعة السبع بشأن الضمانات الأمنية لكييف، والذي يهدف إلى تزويد أوكرانيا بقدرات عسكرية كبيرة.
وقال زيلينسكي في اجتماع مع رؤساء البعثات الدبلوماسية الأوكرانية، كما نشر مقطع الفيديو على قناته عبر "تليغرام": "الضمانات الأمنية في طريقها إلى الناتو، وستصبح حزمة الضمانات الأمنية لبلدنا في النصف الثاني من هذا العام واضحة تماما، وحتى الآن، انضمت 12 دولة شريكة إلى إعلان مجموعة السبع المشترك".
من هي الدول؟
كما أوضح الرئيس الأوكراني أن هذه الدول هي بلجيكا والدنمارك وأيرلندا وأيسلندا وإسبانيا وهولندا والنرويج والبرتغال ورومانيا وفنلندا والتشيك والسويد.
وأضاف أن كييف تعول على بدء العمل على توقيع اتفاقيات ثنائية بشأن الضمانات الأمنية الأسبوع الجاري، موضحا أن الولايات المتحدة ستكون أول دولة تعمل في هذا الاتجاه.
وفي 12 يوليو المنصرم، أعلنت دول مجموعة السبع، في ختام قمة حلف "الناتو"، عن إطار عمل دولي يمهد الطريق لضمانات أمنية على المدى الطويل لأوكرانيا، من أجل تعزيز دفاعاتها ضد روسيا.
فيما وصف الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف هذا القرار بـ"الخاطئ والخطير للغاية"، لافتا إلى أن ذلك يعني تعدي مجموعة السبع على أمن روسيا.
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