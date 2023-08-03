فرنسا تعلن انتهاء عملية إجلاء الرعايا من النيجر

أعلنت الحكومة الفرنسية الخميس إعادة 1079 شخصاً جواً من النيجر مع انتهاء عملية إجلاء رعايا من الدولة الواقعة في غرب إفريقيا بعد سيطرة العسكريين على الحكم.
"هم بأمان"
وقال وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو على منصة إكس (تويتر سابقا) إن الرعايا الفرنسيين والأجانب الذين تم إجلاؤهم "هم الآن بأمان".
وقال وزير الدفاع سيباستيان لوكورنو على منصة إكس (تويتر سابقا) إن الرعايا الفرنسيين والأجانب الذين تم إجلاؤهم "هم الآن بأمان".
وأضافت وزارة الخارجية على نفس المنصة أن مجموع الأشخاص يتضمن 577 فرنسيا إضافة إلى "عدد كبير من جنسيات أخرى".
600 فرنسي يقيمون بشكل دائم
وكانت فرنسا قد ذكرت في وقت سابق أن ما يقدر ب600 من مواطنيها كانوا يقيمون بشكل دائم في النيجر وقت الانقلاب.
واستعان الجيش الفرنسي بخمس طائرات في عملية إجلاء الرعايا.
انقلاب النيجر
وأطيح بالرئيس النيجري المنتخب محمد بازوم قبل أسبوع في انقلاب نفذه حرسه الشخصي ودانته الولايات المتحدة ودول أوروبية والأمم المتحدة.
وتنشر فرنسا 1500 جندي في النيجر لمحاربة المتطرفين في منطقة الساحل التي تضم دولا كانت مستعمرات فرنسية سابقة وتقع على الطرف الجنوبي للصحراء.
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