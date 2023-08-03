مقابل 5 آلاف دولار.. روسيا تقدم إغراءات لتجنيد مقاتلين من جارتها

في وقت يتصاعد فيه الصراع في أوكرانيا، بدأت إعلانات في الظهور على شاشات مستخدمي الإنترنت في قازاخستان تعرض مبلغا يزيد عن 5000 دولار تُدفع فورا مقابل الانضمام إلى الجيش الروسي.

ويعيش في قازاخستان، وهي جارة لروسيا وإحدى الجمهوريات السوفيتية السابقة، أكثر من ثلاثة ملايين مواطن من أصل روسي.

مادة اعلانية

حليفة موسكو

وتعد أستانا واحدة من أقرب حلفاء موسكو التقليديين، لكن حكومتها لم تدعم ما تسميه موسكو "عمليتها العسكرية الخاصة" في أوكرانيا، وتدعو لإحلال السلام.

ويظهر في الإعلانات، التي اطلعت عليها رويترز ومن الواضح أنها تستهدف مواطني قازاخستان، علما روسيا وقازاخستان والشعار "كتفا بكتف".

مزايا للمجندين

فيما يشير الإعلان إلى دفع مبلغ لمرة واحدة بقيمة 495 ألف روبل (5300 دولار) لمن يوقع عقدا مع الجيش الروسي، فضلا عن راتب شهري لا تقل قيمته عن 190 ألف روبل (2000 دولار)، ومزايا إضافية غير معلنة.

بالضغط على الإعلان تُفتح نافذة موقع إلكتروني يوفر للمجندين المحتملين فرصة الانضمام إلى الجيش الروسي في منطقة سخالين في أقصى شرق روسيا.

كما يذكر الموقع الإلكتروني أنه يتبع وكالة تنمية القوة البشرية في منطقة سخالين وهي منظمة أنشأتها الحكومة المحلية.

مخالف للقانون

وقال مشغلو مركز اتصال المنظمة إنهم لا يمكنهم التعليق على وضع الإعلان، ولم ترد المنظمة على أسئلة أرسلت عبر البريد الإلكتروني.

والانضمام إلى النزاعات العسكرية في الخارج للحصول على أجر أمر مخالف لقانون قازاخستان.

ولم ترد وزارة الإعلام والتنمية الاجتماعية في قازاخستان على طلب للتعليق بشأن الإعلانات بعد.