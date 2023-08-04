النيجر.. رفع حظر التجول المفروض منذ الانقلاب

رفع قادة الانقلاب في النيجر حظر التجول الذي فرضوه عقب سيطرتهم على الحكم وإطاحة الرئيس المنتخب في 26 تموز/يوليو، ما أغرق هذا البلد في أزمة.

جاء في مرسوم صدر في ساعة متأخرة الخميس ووقعه قائد الانقلابيين عبد الرحمن تياني إن "حظر التجول الذي فرض منذ 26 تموز/يوليو رُفع رسميا اعتبارا من اليوم".

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يذكر أنه مساء الأربعاء 26 يوليو، أعلن عسكريون الإطاحة بنظام الرئيس محمد بازوم، في بيان عبر التلفزيون الوطني في نيامي، باسم "المجلس الوطني لحماية الوطن".

وتاريخ النيجر، الدولة الغنية باليورانيوم، فحافل بالانقلابات منذ استقلالها عام 1960.

وتعرف المنطقة أيضاً حالة انعدام استقرار، إذ إن النيجر هي ثالث دولة تشهد انقلاباً منذ العام 2020 بعد مالي وبوركينا فاسو.