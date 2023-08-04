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الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون - أرشيفية من رويترز

ماكرون يخاطب اللبنانيين بالعربية لمناسبة 3 سنوات على انفجار المرفأ

لندن- العربية.نت ووكالات
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وجه الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، رسالة اليوم الجمعة إلى اللبنانيين باللغة العربية، لمناسبة الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت.

وقال ماكرون في حسابه بمنصة X التويترية سابقا: "أيتها اللبنانيات، أيها اللبنانيون. إنني أفكر بكن وبكم".

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كما أضاف: "بعد الانفجار في بيروت من ثلاث سنوات، كنت إلى جانبكم، وسوف أتذكر دوما الحوار الذي دار بيننا".

وأردف ماكرون: "لبنان لم يكن وحيدا، وهو ليس وحيدا اليوم أيضا.. يمكنكم أن تعتمدوا على فرنسا، وعلى تضامننا وصداقتنا".

وكان الانفجار أودى بحياة أكثر من 220 شخصا وتسبب بسقوط 6500 جريح، وما زال التحقيق في هذه الكارثة يواجه عراقيل عدة، حيث يتراجع معها الأمل بكشف الحقيقة.

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