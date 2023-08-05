انفجارات تهز القرم وهجوم بمسيّرات.. مسؤولون يكشفون

أبلغ سكان في شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها موسكو عن وقوع انفجار بالقرب من الجسر الذي يربط شبه الجزيرة بروسيا في ساعة مبكرة من صباح السبت.

لكن مسؤولاً عينته روسيا في المنطقة نفى تعرض الجسر لهجوم. وقال مستشار حاكم القرم الذي عينته روسيا أوليج كريوتشكوف: "مرة أخرى لم يكن هناك هجوم مباشر على جسر القرم، ولم يكن هناك انفجار في المنطقة المجاورة مباشرة"، وفق وكالات الأنباء الروسية.

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هجوم بمسيرات أوكرانية

في حين أفاد مسؤولون آخرون موالون لروسيا في المناطق التي تسيطر عليها بأوكرانيا بأن الانفجارات مرتبطة بهجوم بطائرات بدون طيار أوكرانية.

بدورها، أوردت وكالة يونيان الأوكرانية للأنباء أن 3 انفجارات وقعت في المنطقة، حسب رويترز.

وذكرت كل من التقارير الإخبارية الأوكرانية والمسؤولين الموالين لروسيا في الأجزاء التي تسيطر عليها بأوكرانيا أن طائرات بدون طيار أوكرانية هاجمت ناقلة نفط في مضيق كيرتش تحمل الاسم إس.آي.جي وترفع علما روسيا.

كما نشر فلاديمير روجوف، وهو أحد المسؤولين المعينين من قبل موسكو في منطقة زابوريجيا الجنوبية الشرقية، مقطعاً صوتياً تطلب فيه الناقلة من زوارق القطر سحبها. وقال إنه لم تقع إصابات في الحادث الذي وقع على بعد 32 ميلاً بحرياً من مضيق كيرتش.

زيت محركات إلى سوريا

ووفق بعض التقارير فإن الناقلة كانت تحمل زيت محركات إلى سوريا. فيما لم تدل كييف بأي بيان حول تلك التقارير.

وتوقفت حركة المرور على الجسر في الصباح الباكر، وهو ثالث توقف من هذا النوع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

تعرض لهجومين كبيرين

يشار إلى أن الجسر الذي أكملته روسيا في عام 2018، بعد 4 سنوات من ضم موسكو لشبه الجزيرة من أوكرانيا، تعرض لهجومين كبيرين منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قبل 17 شهراً، وكان أحدث هجوم الشهر الماضي.

وأعلنت أوكرانيا مسؤوليتها عن الهجمات بشكل غير مباشر فقط.