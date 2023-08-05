شاهد.. مسيرات "لانسيت" الروسية تصطاد المركبات الأوكرانية

وسط استمرار الصراع الروسي الأوكراني، تواصل مسيرات "لانسيت" الروسية الانتحارية اصطياد مركبات قوات كييف وتدميرها في منطقة العملية العسكرية الخاصة بأوكرانيا.

وأظهرت الفيديوهات "تدمير مدافع ذاتية الحركة الأميركية "M109" "بالادين" من عيار 155 ملم، وتدمير قاعدة مدفعية متخفية في حزام الغابة، فضلاً عن تدمير دبابة من طراز "تي 72" تابعة للقوات الأوكرانية واشتعال النيران بها، بالإضافة إلى تدمير مدافع ذاتية الحركة"، وفق وسائل إعلام روسية.

مادة اعلانية

مشكلة خطيرة للغاية

يذكر أن صحيفة "تلغراف" البريطانية كانت أفادت في وقت سابق، بأن مسيّرات"لانسيت" الروسية تمثل مشكلة خطيرة للغاية بالنسبة لقوات كييف.

حيث أشاد الخبراء بقدرات هذه الطائرات المسيرة الروسية، مؤكدين أن استخدامها الواسع سيعرض القوات الأوكرانية لمزيد من الصعوبات.

كما اعتبرت الصحيفة أن "الرؤوس الحربية للمسيرات الانتحارية" تنفجر عند الاصطدام، فضلاً عن أنها أقل تكلفة بكثير من الصواريخ المجنحة أو الباليستية.

مزايا "لانسيت"

يشار إلى أنه تم إنتاج المسيرة "لانسيت" من قبل شركة "ZALA" الروسية، وتستخدم في مهام هجومية وكذلك للاستطلاع على خط المواجهة، ويمكنها التحليق على مسافة 40-70 كلم خلف خطوط العدو.

كما أنها تطير في الهواء لأكثر من 4 ساعات، وتحلق على ارتفاع 5 كيلومترات، ومقاومة للتدخل اللاسلكي. ويمكن لهذه المسيرة أن تحمل ذخيرة شديدة الانفجار.