فقدتها كييف مرتين.. الجيش الروسي يسيطر على بلدة في أوكرانيا

أعلن الجيش الروسي السبت سيطرته على بلدة في شمال شرق أوكرانيا حيث تشن قوات موسكو هجوما منذ عدة أسابيع خلافا لما يحصل على الجبهة الجنوبية حيث تصد هجوما أوكرانيا مضادا.

وقالت وزارة الدفاع على تلغرام "في منطقة كوبيانسك، تمت السيطرة على بلدة نوفوسيليفسكي بفضل التحركات الكفؤة والمهنية للوحدات" الروسية.

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استعادتها كييف في ديسمبر

وكان الأوكرانيون استعادوا هذه البلدة من القوات الروسية في كانون الأول/ديسمبر 2022.

والجمعة، أعلن الجيش الأوكراني أنه يواجه هجمات روسية في مناطق كوبيانسك وليمان وسفاتوفي في القسم الشمالي الشرق من الجبهة.

"اختراق الدفاعات"

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني غانا ماليار على تلغرام إن "عدد الهجمات المعادية ارتفع. جرت معارك عنيفة".

وأضافت أن هدف روسيا هو "تحويل" القوات الأوكرانية إلى هذه المناطق و"اختراق الدفاعات".

كما قالت إنه "في منطقة كوبيانسك، حدد العدو لنفسه هدف استعادة الأراضي التي فقدها في الخريف الماضي" عندما أجبر هجوم مضاد أوكراني خاطف القوات الروسية على الانسحاب إلى ما وراء نهر أوسكيل.

في هذه المنطقة، أعلن الجيش الروسي السبت أنه "شن أعمالا هجومية على جبهة واسعة" ما أتاح له "تحسين" مواقعه.

السيطرة على بلدة سيرغييفكا

وفي نهاية تموز/يوليو، أعلنت القوات الروسية السيطرة على بلدة سيرغييفكا قرب ليمان.

يشار إلى أن الجيش الأوكراني يخوض منذ مطلع حزيران/يونيو هجوما مضادا واسعا في جنوب وشرق البلاد بعد حصوله على شحنات أسلحة غربية. لكن هذا الهجوم يواجه خطوط دفاع روسية قوية ولم يسمح حتى الآن إلا بالسيطرة على عدد قليل من القرى.