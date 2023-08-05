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متظاهرون اجتمعوا لدعم الانقلاب في نيامي عاصمة النيجر (أرشيفية من رويترز)

وزير الدفاع التشادي: لن نتدخل في انقلاب النيجر

العربية.نت - وكالات
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أكد وزير الدفاع التشادي عبر التلفزيون الرسمي الجمعة أن بلاده لن تتدخل في الانقلاب الذي تشهده جارتها النيجر.

جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا "إيكواس" عبد الفتاح موسى الجمعة أن قادة الدفاع في دول غرب أفريقيا وضعوا خطة لتدخل عسكري محتمل في النيجر للتصدي لانقلاب الأسبوع الماضي وأن الخطة تتضمن كيفية وموعد نشر القوات، وفق رويترز.

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لن تكشف متى وأين ستكون الضربة

وأضاف موسى أن المجموعة لن تكشف لمدبري الانقلاب متى وأين ستكون الضربة، مردفاً أن القرار سيتخذه رؤساء الدول.

كما كشف في ختام اجتماع استمر 3 أيام في العاصمة النيجيرية أبوجا، أنه "جرى العمل هنا على جميع العناصر التي ستكون مشاركة في أي تدخل نهائي بما في ذلك الموارد المطلوبة وكيف ومتى سننشر القوات".

كذلك ختم قائلاً: "نريد للدبلوماسية أن تنجح، ونريد أن تُنقل إليهم هذه الرسالة بوضوح ومفادها أننا نمنحهم كل فرصة للتراجع عما فعلوه".

فرض عقوبات

يشار إلى أن إيكواس فرضت بالفعل عقوبات على النيجر وأكدت أنها قد تجيز استخدام القوة إذا لم يقم قادة الانقلاب بإعادة السلطة للرئيس المنتخب محمد بازوم بحلول الأحد.

وأرسلت إيكواس المؤلفة من 15 عضواً وفداً إلى نيامي سعياً للتوصل إلى "حل ودي".

لكن مصدراً في الوفد قال إن اجتماعاً في المطار مع ممثلي المجلس العسكري لم يتمخض عن انفراجة.

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