باكستان
قطار باكستاني يخرج عن مساره.. مقتل 15 وإصابة 40
القطار كان متوجها من كراتشي إلى أبوت آباد، وخرجت 8 عربات عن مسارها
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قتل 15 شخصا على الأقل، الأحد، عندما خرج قطار عن مساره في جنوب باكستان، بحسب وسائل إعلام محلية.
وقال محسن سيال وهو مسؤول في السكك الحديد لـ"هوم نيوز" إن "قطار الهزارة السريع كان متوجها من كراتشي إلى أبوت آباد، وخرجت 8 عربات عن مسارها".
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وأكد التلفزيون الباكستاني مصرع 15 شخصا على الأقل وإصابة 40 آخرين، نقلا عن مسؤولين في خدمة السكك الحديدية.
ووقع الحادث قرب بلدة في إقليم السند بالجنوب على بعد نحو 275 كيلومترا عن كراتشي أكبر مدن البلاد.
وتتكرر حوادث القطارات في نظام السكك الحديدية المتهالك في باكستان وحاولت حكومات متعاقبة على مدى سنوات تأمين تمويل لتطوير تلك الشبكة في إطار مبادرة الحزام والطريق الصينية لمشروعات البنية التحتية.
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