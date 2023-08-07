اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
2023_08_derince7-4
من مكان وقوع الانفجار
تركيا

إصابة 10 في انفجار بالقرب من صوامع للحبوب في ميناء تركي

تشير التقييمات الأولية إلى حدوث انفجار بسبب ضغط غبار القمح خلال نقل القمح من سفينة إلى الصوامع

العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

قال حاكم محافظة كوجالي التركية سيدار يافوز إن عشرة أشخاص على الأقل أصيبوا اليوم الاثنين، جراء انفجار هز صوامع الحبوب بالقرب من ميناء ديرينس في غرب تركيا ما دفع السلطات لإجراء تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

وأضاف الحاكم أن الانفجار وقع في حوالي الساعة 02:40 تقريبا مساء اليوم بالقرب من صوامع تابعة لمجلس الحبوب التركي.

من مكان وقوع الانفجار
من 3
  • من مكان وقوع الانفجار
  • من مكان وقوع الانفجار
  • من مكان وقوع الانفجار
(3 صور)
من مكان وقوع الانفجار
من مكان وقوع الانفجار
من مكان وقوع الانفجار
من مكان وقوع الانفجار
من مكان وقوع الانفجار
من مكان وقوع الانفجار
مادة اعلانية
ضحايا الزلزال.. قرار ألماني جديد يفاقم معاناة مئات العائلات التركية والسورية العرب والعالم خاص ضحايا الزلزال.. قرار ألماني جديد يفاقم معاناة مئات العائلات التركية والسورية

وتابع "تشير التقييمات الأولية إلى حدوث انفجار بسبب ضغط غبار القمح خلال نقل القمح من سفينة إلى الصوامع".

وتابع: "جرى إبلاغنا بأن من الممكن من الناحية التقنية حدوث انفجار بسبب ضغط غبار القمح لكننا نحقق في كل سبب ممكن".

وقال إن اثنين من المصابين في حالة خطرة ويتلقون العلاج في المستشفى.

وأكدت وزارة النقل عدم تضرر أي سفن بسبب الانفجار.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
طهران تبدي رغبتها في حل ملف حقل الدرة عبر حوار فني وقانوني طهران تبدي رغبتها في حل ملف حقل الدرة عبر حوار فني وقانوني
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط