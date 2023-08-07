إصابة 10 في انفجار بالقرب من صوامع للحبوب في ميناء تركي

قال حاكم محافظة كوجالي التركية سيدار يافوز إن عشرة أشخاص على الأقل أصيبوا اليوم الاثنين، جراء انفجار هز صوامع الحبوب بالقرب من ميناء ديرينس في غرب تركيا ما دفع السلطات لإجراء تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.

وأضاف الحاكم أن الانفجار وقع في حوالي الساعة 02:40 تقريبا مساء اليوم بالقرب من صوامع تابعة لمجلس الحبوب التركي.





من مكان وقوع الانفجار من مكان وقوع الانفجار من مكان وقوع الانفجار

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وتابع "تشير التقييمات الأولية إلى حدوث انفجار بسبب ضغط غبار القمح خلال نقل القمح من سفينة إلى الصوامع".

وتابع: "جرى إبلاغنا بأن من الممكن من الناحية التقنية حدوث انفجار بسبب ضغط غبار القمح لكننا نحقق في كل سبب ممكن".

وقال إن اثنين من المصابين في حالة خطرة ويتلقون العلاج في المستشفى.

وأكدت وزارة النقل عدم تضرر أي سفن بسبب الانفجار.