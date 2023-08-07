باكستان.. انتحاري يفجر سيارته قبل الأوان ويقتل رجلاً وزوجته

قال مسؤولون إن انتحارياً فجر على ما يبدو سيارته المحملة بالمتفجرات قبل الأوان في معقل سابق لطالبان الباكستانية اليوم الاثنين، ما أسفر عن مقتل زوجين في سيارة قريبة.

أفاد مسؤول الإدارة المحلية، رحمان الله، إن الانفجار وقع في وزيرستان الشمالية، وهي منطقة في إقليم خيبر بختونخوا في شمال غرب باكستان، على الحدود مع أفغانستان.

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وقال إن فريقاً من وحدة إبطال مفعول القنابل كان موجوداً في مكان قريب عندما وقع الانفجار لكنهم نجوا دون أن يصابوا بأذى.

وأضاف رحمان الله: "نشك في أن الانتحاري فجر متفجراته إما عن طريق الخطأ أو قبل الأوان، لكنها قتلت رجلاً وزوجته كانت سيارتهما بالقرب من سيارة الانتحاري وقت الانفجار".

ولم يتضح بعد من أرسل مفجر السيارة إلى المنطقة، لكن الشكوك ستقع على الأرجح على حركة طالبان الباكستانية المحظورة، التي صعدت هجماتها على قوات الأمن منذ العام الماضي.

وحركة طالبان باكستان جماعة منفصلة لكنها حليف وثيق لحركة طالبان الأفغانية، التي سيطرت على السلطة في أفغانستان المجاورة في أغسطس 2021 حيث كانت القوات الأميركية وحلف شمال الأطلسي في المراحل الأخيرة من انسحابها من البلاد بعد 20 عاماً من الحرب.

وبالرغم من أن الجيش الباكستاني يؤكد أنه طهّر منطقة وزيرستان الشمالية ومناطق قبلية أخرى في الشمال الغربي من المسلحين، فإن العنف استمر، ما أثار مخاوف من أن طالبان الباكستانية تعيد تجميع صفوفها في المنطقة.