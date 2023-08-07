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Rescuers work at a site of a building damaged by a Russian drone strike, amid Russia's attack on Ukraine, in Kharkiv, Ukraine August 1, 2023. REUTERS/Vitalii Hnidyi
دمار خلفه قصف سابق على خاركيف (أرشيفية)
روسيا و أوكرانيا

بعد قصف روسي مركّز.. مقتل 3 أشخاص في خيرسون وخاركيف

تقع مدينة خيرسون وأجزاء من منطقة خاركيف بجوار خط الجبهة مباشرة

العربية.نت
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قال مسؤولون في أوكرانيا إن امرأة قتلت في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين عندما قصفت القوات الروسية مدينة خيرسون بجنوب البلاد، بينما قتل شخصان آخران في قصف روسي لمناطق حدودية بمنطقة خاركيف الواقعة شمال شرق البلاد.

وتقع مدينة خيرسون وأجزاء من منطقة خاركيف بجوار خط الجبهة مباشرة. وأعلن الجيش الأوكراني عن زيادة الهجمات الروسية على منطقة خاركيف في الأيام الأخيرة.

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وقال أولكسندر بروكودين حاكم منطقة خيرسون عبر تطبيق تليغرام: "ليلة صعبة على خيرسون.. واصل الجيش الروسي قصف منازل سكان خيرسون في الجزء الأوسط من المدينة".

وأضاف بروكودين أن القصف بدأ عند منتصف الليل تقريباً واستمر لعدة ساعات.

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وفي سياق منفصل، قال أندريه يرماك مدير مكتب الرئاسة الأوكراني على تليغرام، إن اثنين من المدنيين قتلا وأصيب ثلاثة آخرون خلال قصف روسي على مناطق حدودية بمنطقة خاركيف صباح اليوم الاثنين.

واستعادت أوكرانيا مدينة خيرسون وأجزاء من منطقة خيرسون في نوفمبر بعد شهور من السيطرة الروسية، لكن القوات الروسية تقصف المدينة والمناطق المحيطة بها بشكل منتظم عبر نهر دنيبرو.

وقتل طبيب هذا الشهر وأصيب خمسة من العاملين في مجال الصحة في قصف روسي لمستشفى في خيرسون.

وتنفي روسيا تعمد استهداف المدنيين أو المستشفيات خلال عمليتها العسكرية في أوكرانيا المستمرة منذ 18 شهراً.

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