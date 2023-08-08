عملية طعن قرب المتحف البريطاني.. والشرطة: حادث منفرد

اعتقلت الشرطة البريطانية، الثلاثاء، شخصاً بعد عملية طعن قرب المتحف.

غير أنها أوضحت أن الحادث منفرد ولا يشكل خطراً على عامة الناس، مضيفة أنه لا يتم التعامل معه على أنه إرهابي، وفق مراسلة "العربية".

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طعن في مستشفى

يذكر أنه في 21 يونيو 2023 ألقت الشرطة القبض على رجل بعد طعنه شخصين في أحد مستشفيات العاصمة لندن.

وقالت شرطة مدينة لندن في بيان حينها إنه لا يجري التعامل مع الحادث على أنه إرهابي، واصفة ما جرى بأنه "حادثة تتعلق بمريض"، لكنها لم تستطع تحديد ما حصل.

من جهته أفاد مديرو سيارات الإسعاف بأن شخصين أصيبا في ما وصف بأنه "حادثة كبيرة" وقعت بمستشفى ميدلسكس المركزي.

وتم إغلاق المستشفى جزئياً آنذاك.