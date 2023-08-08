فاغنر تقلق بولندا.. نشر 1000 جندي إضافي على الحدود

منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وقلق دول الجوار لا يتوقف.

وما زاد الطين بلة، انتشار مجموعة "فاغنر" العسكرية الروسية الخاصة، وانتقالها إلى بيلاروسيا.

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1000 جندي إضافي

أمام هذه التطورات، وافقت وزارة الدفاع البولندية على نشر 1000 جندي إضافي على الحدود مع روسيا البيضاء، وذلك بغرض التعامل مع محاولات العبور المتزايدة بصورة غير قانونية.

كما ذكرت وكالة أنباء "باب" البولندية، أن حرس الحدود البولندي طلب من وزارة الدفاع نشر 1000 جندي إضافي على الحدود البولندية-البيلاروسية.

وقال حرس الحدود البولندي إن ما لا يقل عن 19 ألف شخص قد حاولوا بالفعل عبور الحدود بطول 250 ميلا خلال العام الجاري، ما يمثل ارتفاعا من 16 ألف شخص تم تسجيلهم خلال عام 2022.

في حين أتت هذه التطورات بعدما أرسلت وزارة الدفاع البولندية بالفعل أكثر من ألف جندي إلى الحدود خلال الأسابيع الأخيرة، بسبب مخاوف تتعلق بوجود مجموعة "فاغنر" داخل بيلاروسيا الموالية لروسيا.

حوادث عنف

يأتي الطلب الجديد في أعقاب عدد من الحوادث، بعضها اتسم بالعنف، على الحدود.

أيضاً هناك مخاوف متزايدة من أن تحاول السلطات البيلاروسية دفع المهاجرين عبر الحدود مرة أخرى في تكرار لأزمة الهجرة عام 2021 التي شهدت مئات الأشخاص يحاولون شق طريقهم بالقوة إلى بولندا.

يشار إلى أن حرس الحدود كان سجّل نحو 3 آلاف و900 محاولة عبور خلال شهر يوليو الماضي فقط، وهو نفس الشهر الذي أعلنت فيه مجموعة "فاغنر" الروسية العسكرية الخاصة بدء تدريب الجيش البيلاروسي ليصبح "ثاني أفضل جيش في العالم"، ما دعا حرس الحدود البولندي أن يطلب من الحكومة إرسال ألف جندي جديد إلى الحدود مع بيلاروسيا.