اشتباكات بعد انقلاب شاحنة تابعة لحزب الله.. ومقتل 2 في لبنان

كشف مصدران أمنيان أن شخصين قتلا، اليوم الأربعاء، في اشتباكات بين عناصر الحزب اللبناني وسكان بلدة اندلعت بعد أن حاصر السكان شاحنة تابعة للحزب انقلبت وهي محملة بالأسلحة.
وأضاف المصدران أن الاشتباكات وقعت بالقرب من بلدة الكحالة الجبلية وسط البلاد، وفق ما نقلته "رويترز".
كما قال أحد المصدرين الأمنيين إن الشاحنة مملوكة لحزب الله وإن أحد القتلى عضو في حزب الله والثاني من سكان البلدة.
من جانبها، ذكرت الوكالة اللبنانية للإعلام إن الشاحنة انقلبت "بسبب الحمولة الزائدة"، مشيرة إلى حدوث حالة من التوتر بعدما تجمع الأهالي في المكان حول الشاحنة.
مراسل #العربية: مقتل 2 باشتباكات في #لبنان بعد انقلاب شاحنة تابعة لـ #حزب_الله pic.twitter.com/10Z9e15wwR— العربية (@AlArabiya) August 9, 2023
إلى ذلك، أفاد مراسل "العربية/الحدث"، أن الشاحنة كانت محملة بعتاد من الذخيرة والأسلحة والعتاد العسكري.
من جانبه، قال مصدر إن الجيش اللبناني طوق الشاحنة التي لم يعرف محتواها.
بيان حزب الله
في المقابل، أصدر حزب الله اللبناني بياناً أوضح فيه ما جرى، وقال أنه أثناء قدوم شاحنة لحزب الله من البقاع الى بيروت انقبلت في منطقة الكحالة.
وتابع "بعد انقلابها تجمع عدد من المسلحين من المليشيات الموجودة في المنطقة، وقاموا بالاعتداء على أفراد الشاحنة في محاولة للسيطرة عليها، حيث قاموا برمي الحجارة ثم باطلاق النار مما أسفر عن إصابة أحد الأشخاص المسؤول عن حماية الشاحنة وتم نقله إلى المستشفى حيث توفي لاحقا.
كما أوضح البيان أنه حصل تبادل لاطلاق النار مع المسلحين، ما أدى إلى تدخل قوة من الجيش اللبناني لمنعهم من الاقتراب من الشاحنة أو السيطرة عليها.
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