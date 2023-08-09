بالفيديو.. مسيرة روسية تضرب دبابة أوكرانية وتغرقها بطاقمها

أدت ضربة من طائرة مسيرة روسية، إلى غرق دبابة أوكرانية مع طاقمها، وذلك أثناء محاولة الجيش الأوكراني الاستيلاء على قرية أوروغايني في مقاطعة زابوريجيا، يوم الأحد.

وتُظهر لقطات من طائرة مسيرة كيف تسير الدبابة بأقصى سرعة إلى النهر وتختفي تحت الماء حيث تبدأ فقاعات الهواء في الارتفاع إلى السطح.

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وبعد مرور بعض الوقت، يسبح جندي أوكراني لمساعدة طاقم الدبابة، ويحاول فتح البوابات ومساعدة الطاقم على الخروج. ومع ذلك، لا ينجح في ذلك.

من جانبه، قال ألكسندر خوداكوفسكي، رئيس إدارة الحرس الوطني في دونيتسك، إنه في الساعة الخامسة صباحًا حاول الأوكرانيون مهاجمة أوروغاينوي من الشمال ومن قرية ستارامايورسكيو، مضيفاً "استخدمت الجماعات الهجومية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية معدات لإزالة الألغام من المنطقة وعبرت نهر ويت يالي"، حسب ما نقلته "سبوتينك" الروسية.

وضربت المدفعية الروسية مدرعات للقوات الأوكرانية، وأصابت إحدى الطائرات المسيرة الانتحارية دبابة ما أدى إلى انزلاقها إلى النهر ثم غرقت فيه.

ضربات روسية

ومساء السبت، تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي عن ضربات روسية على منطقة خميلنيتسكي وعلى مباني شركة "موتور سيتش" لصناعة الطائرات والتي مقرها في زابوريجيا (جنوب).

وشنت اوكرانيا ليل الجمعة السبت هجوما على ناقلة نفط روسية في مضيق كيرتش، ما أدى إلى توقف حركة المرور لفترة وجيزة على الجسر الاستراتيجي الذي يربط شبه جزيرة القرم بروسيا، في إطار من التوتر المتزايد في البحر الأسود.

وتزايد عدد الهجمات في البحر الأسود من الطرفين منذ أن رفضت موسكو في منتصف تموز/يوليو تمديد العمل باتفاق رعته الأمم المتحدة كان يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود رغم الحرب التي تخوضها روسيا في أوكرانيا منذ شباط/فبراير 2022.