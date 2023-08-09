عشرات الإصابات في انفجار مصنع للبصريات بضواحي موسكو

أصيب 35 شخصاً من بينهم 4 في حالة خطيرة إثر وقوع انفجار في أراضي مصنع زاغورسك للبصريات في منطقة "سيرغييف بوساد" بضواحي موسكو، ما أدى إلى تحطم النوافذ في عدة منازل بالقرب من المصنع، حسب ما أفاد مصدر في خدمات الطوارئ لوكالة "تاس"، اليوم الأربعاء.
وقال المصدر: "دوى الانفجار في أراضي مصنع زاغورسك للبصريات بمنطقة غرفة المرجل، وتحطمت النوافذ في عدة منازل بمناطق من المدينة بسبب موجة الانفجار".
وأضاف: "وفقاً للبيانات الأولية، لم يكن سبب الانفجار في مصنع زاغورسك للبصريات هجوم طائرات مسيرة".
وأفاد مراسل العربية/الحدث أن المعلومات الأولية أشارت إلى أن انفجار مستودع للألعاب النارية تسبب في انفجار مصنع للتقنيات البصرية في ضواحي موسكو، لافتة إلى أن الحادث أسفر عن دمار هائل في المباني والورش المجاورة لموقع الانفجار.
ويقوم المصنع البصري والميكانيكي في سيرغيف بوساد الذي وقع به الانفجار، بتصنيع منتجات عسكرية أيضا، أجهزة التصويب ومناظير، أجهزة رؤية ليلية، حسبما أفادت وسائل إعلام روسية.
وبالإضافة إلى ذلك، تشمل قائمة المنتجات المصنعة معدات العيون والمناظير ومعدات الأنف والأذن والحنجرة وأجهزة تنظيم ضربات القلب.
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