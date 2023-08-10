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المرشح من موقع الحادث قبل اغتياله

بالفيديو.. اغتيال مرشح رئاسي للإكوادور خلال مهرجان انتخابي

دبي - العربية.نت
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قتل المرشح الرئاسي الإكوادوري فرناندو فيافيسينسيو بإطلاق النار عليه بعد مشاركته في مهرجان انتخابي في كيتو مساء الأربعاء، وفق ما أفاد مسؤولون.

وأكد الرئيس الإكوادوري غييرمو لاسو على تويتر وفاة فيافيسينسيو، متعهدا بأن "هذه الجريمة لن تمر دون عقاب".

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كما نقلت وسائل إعلام محلية عن وزير الداخلية خوان زاباتا أن فيافيسينسيو قتل بالرصاص بعد انتهاء المهرجان الانتخابي.

وكان المرشح الوسطي البالغ 59 عاما واحدا من ثمانية مرشحين في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المقررة في 20 آب/أغسطس.

وقال لاسو إنه استدعى كبار مسؤوليه الأمنيين لعقد اجتماع بشأن "هذا الحدث الذي صدم البلاد".

وأضاف أن "الجريمة المنظمة ذهبت أبعد مما يجب"، متعهدا بتطبيق أقسى العقوبات بحق الفاعلين.

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