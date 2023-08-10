روسيا "تحسّن مواقعها" قرب كوبيانسك.. وأوكرانيا تجلي السكان

أوصت مدينة كوبيانسك في شمال شرقي أوكرانيا، اليوم الخميس، سكانها بإخلاء المدينة، مشيرةً إلى ازدياد الهجمات الروسية على المنطقة.

وتأتي الدعوة إلى إخلاء المدينة، بينما لفت الجيش الروسي إلى أنه "حسّن" مواقعه قرب كوبيانسك الواقعة في منطقة خاركيف.

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وذكر مجلس مدينة كوبيانسك أن من بين الأشخاص الذين يتعين إجلاؤهم نساء مع أطفالهن ومسنين ومرضى إلى جانب أولئك الذين تعد حركتهم صعبة.

واستعادت القوات الأوكرانية كوبيانسك والمناطق المحيطة بها التابعة لمنطقة خاركيف في سبتمبر الماضي، لكن موسكو جددت مذاك هجماتها على المنطقة.

وقالت الناطقة باسم الجيش الأوكراني غانا ماليار أمس الأربعاء إن كوبيانسك "باتت الآن الاتجاه الرئيسي لهجوم العدو".

من جهتها ذكرت موسكو اليوم بأن قواتها قصفت مواقع في محيط كوبيانسك.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أنه "في إطار الهجوم قرب كوبيانسك، حسّنت الفرق الهجومية التابعة لمجموعة المعارك الغربية مواقعها على طول الطرف الأمامي للجبهة".

وكانت روسيا قد أعلنت الاثنين التقدّم مسافة ثلاثة كيلومترات عند خط الجبهة في كوبيانسك.

في سياق آخر، قُتل شخص وأصيب اثنان آخران الخميس في قصف أوكراني على منطقة بريانسك الروسية على الحدود الأوكرانية، كما أعلن حاكم المنطقة ألكسندر بوغوماز.

وقال على تليغرام إن "القوات المسلحة الأوكرانية قصفت قرية تشاوسي، للأسف إثر هذا القصف توفي رجل وأصيب شخصان من السكان بجروح".