روسيا تسقط 38 مسيرة.. وتستهدف زابوريجيا وغرب أوكرانيا

قال فيتالي كوفال حاكم منطقة ريفني بغرب أوكرانيا، إن طائرات مسيرة دمرت مستودعاً للوقود بالمنطقة في هجوم شنته روسيا الليلة الماضية واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، وأسفر عن اندلاع حريق هائل. وأضاف أنه لم تقع إصابات.

استهداف مستودع وقود في غرب أوكرانيا

وقال في مقطع فيديو نُشر على تطبيق تليغرام: "تعرضت منطقة ريفني الليلة الماضية وصباح اليوم لهجوم مكثف بطائرات مسيرة". وظهر في الفيديو واقفاً في ميدان والنيران تشتعل من خلفه.

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وأضاف: "المستوى الكيمياوي والإشعاعي طبيعي. لا نعتزم إجلاء السكان".

من جهته، قال سلاح الجو الأوكراني إنه أسقط سبعاً من أصل عشر طائرات مسيرة إيرانية الصنع من طراز "شاهد" خلال هجوم روسي الليلة الماضية استمر من الساعة 20:00 بتوقيت غرينتش أمس الأربعاء وحتى الساعة 04:00 اليوم الخميس.

وأضاف كوفال أن 45 رجل إنقاذ و14 وحدة من المركبات الخاصة يعملون في الموقع لإخماد الحريق.

3 قتلى في هجوم على زابوريجيا

في سياق آخر، قال مسؤولون أوكرانيون اليوم، إن شابتين ورجلا قتلوا وأصيب تسعة في هجوم صاروخي روسي على مدينة زابوريجيا في وقت متأخر من مساء أمس الأربعاء.

وذكر بيان من مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "قتل ثلاثة وأصيب تسعة من بينهم رضيع عمره 11 شهراً.. نتيجة الهجوم على المركز الإقليمي.. حصد القصف الروسي أرواح رجل (43 عاماً) وشابتين كانتا تبلغان من العمر 19 و21 عاماً".

وأظهر مقطع فيديو نشره زيلينسكي تصاعد دخان من مبان محترقة ولحقت بها أضرار شديدة بجوار كنيسة.

Zaporizhzhia. Another attack by Russian terrorists. As of now, three people have been reported dead. My condolences to the families!



The rescue operation is underway. All victims will be provided with the necessary assistance. And this war crime of Russia will certainly face its… pic.twitter.com/wXfvdpaIcb — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 9, 2023

وقال أناتولي كورتيف أمين مجلس مدينة زابوريجيا إن الكنيسة تعرضت للدمار بينما لحقت أضرار ببنايات مؤلفة من 15 طابقاً.

وأشار مسؤولون أوكرانيون إلى زيادة ملحوظة مؤخراً في قصف روسيا لمنطقة زابوريجيا في الجنوب.

وقال مكتب زيلينسكي إن الجيش الروسي نفذ خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، 82 ضربة على 21 قرية وبلدة في أنحاء منطقة زابوريجيا بالمدفعية والصواريخ والطائرات المسيرة.

إسقاط 38 مسيرة أوكرانية خلال يوم واحد

من جهته، أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم أن الدفاع الجوي الروسي أسقط، خلال اليوم الماضي، 38 مسيرة أوكرانية واعترض 5 صواريخ من راجمات "هيمارس" و"أوراغان".

وقالت اليوم الخميس: "اعترضت أنظمة الدفاع الجوي 5 صواريخ من راجمات "هيمارس" و"أوراغان"، بالإضافة إلى ذلك، تم إسقاط 38 مسيرة أوكرانية بالقرب من بلدة بيرشوترافنيفويه في مقاطعة خاركوف، وبلدات غورلوفكا، وغيورغييفكا، وفاسيلييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وتشابايفكا في مقاطعة زاباروجيه، وفاسيليفكا في مقاطعة خيرسون".