الثاني خلال 24 ساعة فقط.. زلزال جديد بقوة 5.3 درجة يضرب تركيا

أفاد التلفزيون التركي، بأن زلزال بقوة 5.3 درجة على مقياس ريختر، ضرب منطقة يشيليورت بولاية ملاطية، جنوب شرقي تركيا.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ الوطنية "أفاد"، أن السكان منطقة يشيليورت شعرو بالزلزال الذي تم تسجيله على عمق سبعة كيلومترات تحت الأرض في المحافظات المجاورة.

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وقال حاكم ملاطية، خلوصي شاهين، إنه انهار مبنى مهجور، ووردت أنباء عن وقوع عدة إصابات.

وأكد وزير الداخلية التركي، علي يرليكايا، في تغريدة على "تويتر"، أن "الزلزال وقع في ملاطية بقوة 5.3 عند الساعة 20:48 في منطقة يشيليورت".

وأضاف أن جميع فرق المؤسسات ذات الصلة بالإنقاذ والطوارئ بدأت عملها، فضلا عن إجراء عمليات مسح ميدانية.

وقال رئيس بلدية ملاطية، صلاح الدين غوركان، في اتصال مع قناة "خبر تورك": "حتى الآن لا توجد أية أخبار أو معلومات عن خسائر بشرية أو مادية نتيجة الهزة الأرضية".

وتقع ولاية ملاطية بجوار ولاية كهرمان ماراش التي كانت مركز الزلزالين الكبيرين في شباط الماضي.

وضرب زلزال بقوة 4.2 درجة على مقياس ريختر، في وقت سابق اليوم الخميس، ولاية ديار بكر التركية جنوب شرق البلاد.