المستشار الخاص لرئيس النيجر للعربية: وضع بازوم الصحي وأسرته معقد وخطير

وصف أنتينيكار الحسن المستشار الخاص لرئيس النيجر المعزول محمد بازوم، وضع الرئيس الصحي بالخطير للغاية، وقال إنه ممنوع من الغذاء منذ 2 أغسطس.



وقال الحسن إن استقالة الرئيس بازوم ليست مطروحة، وأضاف، العسكريون هم طلبوا تواجد قوات فاغنر على أراضي النيجر، ودعا المجتمع الدولي للتدخل لإطلاق سراح محمد بازوم.

قال مستشار رئيس النيجر المعزول في تصريحات إعلامية سابقة إن "الانقلاب لم يستند إلى أي دوافع، ولم تكن له أية أسباب منطقية تبرره؛ لأن البلاد لم تكن تمر بأزمة سياسية".

مادة اعلانية

وأضاف الحسن، أن "هناك حديثًا حول تمكن العسكريين المنقلبين من تعبئة الناس، لكن الناس جرت تعبتئهم في الواقع حتى يرفضوا التدخل الأجنبي، أما حيال قضية الرئيس المعزول، فلكهم يقفون وراءه ويؤيدونه"، بحسب قوله.

استعادة النظام الدستوري

كثف قادة دول غرب إفريقيا "إيكواس"، الخميس، تصريحاتهم ضد قادة الانقلاب في النيجر وأمروا بـ"تفعيل" و"نشر" قوة احتياطية إقليمية لـ"استعادة النظام الدستوري" في النيجر.

في اجتماع في أبوجا بنيجيريا بعد انتهاء مهلة الأسبوع التي منحت للمجلس العسكري في النيجر، دعا قادة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) في بيان تلاه رئيس مفوضية المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" عمر تواري، إلى نشر "القوة الاحتياطية" التابعة لها لاستعادة النظام الدستوري في النيجر.

كما أكد البيان على "إبقاء جميع الخيارات مطروحة على الطاولة من أجل حل سلمي للأزمة".

ولم يتضح على الفور ما سيترتب على "انتشار" و"تفعيل" القوة.

وجاء الإعلان عقب تصريح الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الخميس، في ختام قمة عقدتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" التي يرأسها لبحث الانقلاب في النيجر، أكد من خلاله أن "المجموعة لم تستبعد أي خيار بما في ذلك استخدام القوة كملاذ أخير".

كما قال بولا تينوبو الذي يترأس القمة الطارئة للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" في أبوجا "نمنح أولوية للمفاوضات الدبلوماسية والحوار كأساس لنهجنا".

وعقدت القمة التي استضافتها العاصمة أبوجا لبحث رد قادة المجموعة على الانقلاب العسكري الذي وقع الشهر الماضي بعد تحدي المجلس العسكري في نيامي لتهديدهم السابق باستخدام القوة لاستعادة الديمقراطية.

جدير بالذكر أنه وفي تراجع عن التهديد بالتدخل عسكريا لإعادة الحكومة المنتخبة، أكد قادة بلدان غرب إفريقيا الخميس أن التفاوض مع القادة العسكريين في النيجر سيكون "أساسا" لكل مساعي نزع فتيل الأزمة.