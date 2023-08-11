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Members of the Armed Forces of Senegal discuss on the sidelines of the Economic Community of West African States (ECOWAS) Head of States and Government extraordinary session in Abuja, on August 10, 2023. West African leaders came together Thursday for an emergency summit on the coup in Niger, whose new military rulers have defied an ultimatum -- backed by the threat of force -- to restore the elected president and pressed ahead with appointing a new government. (AFP)
قادة من جيش السنغال في مناقشات جانبية على هامش قمة أبوجا

بعد قرار "إكواس" اللجوء إلى القوة.. أميركا تدعو إلى حل سلمي في النيجر

قال بلينكن في بيان إن "الولايات المتحدة تقدّر تصميم إكواس على استكشاف كافة الخيارات من أجل حل سلمي للأزمة"

واشنطن - فرانس برس 
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دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الخميس، إلى حل سلمي للأزمة في النيجر بعد موافقة قادة الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) على وضع "قوة احتياط" في حالة استعداد لإعادة النظام الدستوري في نيامي في أعقاب الانقلاب.

وقال بلينكن في بيان إن "الولايات المتحدة تقدّر تصميم إكواس على استكشاف كافة الخيارات من أجل حل سلمي للأزمة".

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وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (رويترز)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (رويترز)

وفي اجتماع بالعاصمة النيجيرية أبوجا، الخميس، بعد انتهاء مهلة الأسبوع التي منحت للمجلس العسكري في النيجر، دعا قادة "إكواس" في بيان تلاه رئيس مفوضية المجموعة، عمر تواري، إلى نشر "القوة الاحتياطية" التابعة لها لاستعادة النظام الدستوري في النيجر.

كما أكد البيان على "إبقاء جميع الخيارات مطروحة على الطاولة من أجل حل سلمي للأزمة".

ولم يتضح على الفور ما سيترتب على "انتشار" و"تفعيل" القوة.

وأكد الرئيس النيجيري بولا تينوبو، الخميس، في ختام القمة أن "المجموعة لم تستبعد أي خيار بما في ذلك استخدام القوة كملاذ أخير".

كما قال تينوبو، الذي ترأس القمة الطارئة: "نمنح أولوية للمفاوضات الدبلوماسية والحوار كأساس لنهجنا".

وبالتوازي مع التهديد بنشر القوة العسكرية، أكد القادة الأفارقة أن التفاوض مع القادة العسكريين في النيجر سيكون "أساسا" لكل مساعي نزع فتيل الأزمة.

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وإلى ذلك، وصف أنتينيكار الحسن، المستشار الخاص لرئيس النيجر المعزول محمد بازوم، وضع الرئيس الصحي بالخطير للغاية، وقال إنه ممنوع من الغذاء منذ 2 أغسطس.

وقال الحسن إن استقالة الرئيس بازوم ليست مطروحة. وأضاف أن العسكر طلبوا تواجد قوات فاغنر الروسية الخاصة على أراضي النيجر، داعيا إلى تدخل دولي لإطلاق سراح بازوم.

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