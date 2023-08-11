بكتيريا تهدد الصحة تجبر بريطانيا على نقل مهاجرين من بارجة
كانت بريطانيا قد بدأت نقل مهاجرين إلى البارجة "بيبي ستوكهولم" الضخمة على ساحلها الجنوبي في بداية الأسبوع في إطار استراتيجيتها لمنع طالبي اللجوء من الوصول إلى البلاد
قالت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، إن بريطانيا نقلت مهاجرين من بارجة بعد أقل من أسبوع من تسكينهم فيها عقب العثور على البكتيريا الفيلقية في إمدادات المياه على متن البارجة.
وكانت بريطانيا قد بدأت نقل مهاجرين إلى البارجة "بيبي ستوكهولم" الضخمة على ساحلها الجنوبي في بداية الأسبوع في إطار استراتيجيتها لمنع طالبي اللجوء من الوصول إلى البلاد.
وانقسمت الآراء حول هذه السياسة، فيقول وزراء إنهم يريدون توفير إقامة أساسية، لا إقامة فاخرة، للمساعدة في تقليل النفقات، بينما قال مدافعون عن حقوق الإنسان إن العرض غير إنساني.
وقال متحدث باسم وزارة الداخلية: "أظهرت عينات بيئية من منظومة المياه على بارجة بيبي ستوكهولم مستويات من البكتيريا الفيلقية التي تتطلب مزيداً من الفحص".
وأضاف: "كإجراء وقائي، يجري إنزال جميع طالبي اللجوء التسعة والثلاثين الذين وصلوا إلى البارجة هذا الأسبوع، فيما تُجرى فحوص أخرى".
ويمكن أن تتسبب البكتيريا المكتشفة في إمدادات المياه على البارجة في حمى الفيلق، وهي عدوى بالرئة تصفها خدمة الصحة الوطنية في بريطانيا بأنها غير منتشرة، لكنها "خطيرة للغاية".
وقالت الحكومة إن أعراض الحمى لم تظهر على أي من الأفراد على متن البارجة وإنها تعمل بشكل وثيق مع وكالة الأمن الصحي وتتبع نصائحها بما يتماشى مع إجراءات الصحة العامة.
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